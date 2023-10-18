В Тюмени ввели новые штрафы для владельцев собак

Теперь будут наказывать владельцев собак, чьи животные проявляют агрессию или отпущены на самовыгул Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области будут наказывать владельцев собак, чьи животные проявляют агрессию или отпущены на самовыгул. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Сумма штрафа составляет от 1000 до 5000 рублей.

«Законопроектом предлагается новая редакция статьи 2.3 Кодекса Тюменской области об административной ответственности, которая устанавливает административную ответственность за нарушение дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе их выгулу, установленных постановлением правительства. Размеры административных штрафов на граждан варьируются в зависимости от состава административного правонарушения от одной до пяти тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Как ранее писало URA.RU, законопроект внес в облдуму прокурор региона Владислав Московских. Владельцев животных будут штрафовать за выгул мелких собак без поводка, а крупных (до 40 см) — без поводка и намордника. Также тюменцев ждет наказание, если они пьяные выгуливают животных или в одиночку гуляют с несколькими крупными собаками.