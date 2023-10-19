Мэрию Кургана заставили заниматься жалобой, отправленной в правительство. Скрин

20 октября 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Мэрию Кургана заставили разбираться с жалобой на саму себя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрацию Кургана заставили рассматривать жалобу жителей Бульвара Солнечный, отправленную в правительство Курганской области. В этом обращении жители заявили, что недовольны отказом мэрии в строительстве средней общеобразовательной школы в микрорайоне. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Сообщаем, что ваше обращение, поступившее в правительство Курганской области, в соответствии с частью 3 статьи 8 федерального закона от 2 мая 2006 года „О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации“ направлено в целях объективного и всестороннего рассмотрения по компетенции в администрацию города Кургана. Также направлена просьба проинформировать вас о результатах», — указано в ответе, который получили жители Бульвара. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу правительства Курганской области. Журналисту ответили, что комментарий будет предоставлен позже. Также корреспондент обратилась в администрацию Кургана. На данный момент ответ от мэрии получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что жители одного из микрорайонов направили жалобу на мэрию губернатору Курганской области Вадиму Шумкову. Обращение подписало более тысячи человек. Правительство Курганской области перенаправило жалобу в мэрию Фото: читатель URA.RU

Администрацию Кургана заставили рассматривать жалобу жителей Бульвара Солнечный, отправленную в правительство Курганской области. В этом обращении жители заявили, что недовольны отказом мэрии в строительстве средней общеобразовательной школы в микрорайоне. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Сообщаем, что ваше обращение, поступившее в правительство Курганской области, в соответствии с частью 3 статьи 8 федерального закона от 2 мая 2006 года „О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации“ направлено в целях объективного и всестороннего рассмотрения по компетенции в администрацию города Кургана. Также направлена просьба проинформировать вас о результатах», — указано в ответе, который получили жители Бульвара. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу правительства Курганской области. Журналисту ответили, что комментарий будет предоставлен позже. Также корреспондент обратилась в администрацию Кургана. На данный момент ответ от мэрии получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что жители одного из микрорайонов направили жалобу на мэрию губернатору Курганской области Вадиму Шумкову. Обращение подписало более тысячи человек.