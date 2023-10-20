Ситникова отметила главное достоинство воспитанников пограничного института ФСБ

Ситникова: в Курганском пограничном институте ФСБ России учат любить Родину

21 октября 2023 в 02:56 Размер текста - 17 +

Курганский вуз в этом году отмечает юбилей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганском пограничном институте ФСБ России учат любить Родину и уважать традиции предков. Об этом рассказала глава Кургана Елена Ситникова, которая приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию со дня образования учебного заведения. «Этот вуз по праву считается не только одним из лучших ведомственных вузов страны, но и школой настоящих мужчин. Здесь воспитывают будущих защитников нашего Отечества, но главное — здесь учат любить свою Родину, свой город, чтить традиции, уважать старших по званию», — написала Елена Ситникова в своем telegram-канале. Ситникова подчеркнула, что пограничники всегда первыми принимают на себя удары противника. Она также пожелала всем сотрудникам, ветеранам, курсантам и выпускникам института крепкого здоровья и счастья. Курганский пограничный институт ФСБ России является правопреемником высшего военно-политического авиационного училища. Здесь проходили обучение будущие летчики, политруки, авиационные инженеры и техники. Сейчас вуз готовит кадры для силовых структур.

В Курганском пограничном институте ФСБ России учат любить Родину и уважать традиции предков. Об этом рассказала глава Кургана Елена Ситникова, которая приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном 20-летию со дня образования учебного заведения. «Этот вуз по праву считается не только одним из лучших ведомственных вузов страны, но и школой настоящих мужчин. Здесь воспитывают будущих защитников нашего Отечества, но главное — здесь учат любить свою Родину, свой город, чтить традиции, уважать старших по званию», — написала Елена Ситникова в своем telegram-канале. Ситникова подчеркнула, что пограничники всегда первыми принимают на себя удары противника. Она также пожелала всем сотрудникам, ветеранам, курсантам и выпускникам института крепкого здоровья и счастья. Курганский пограничный институт ФСБ России является правопреемником высшего военно-политического авиационного училища. Здесь проходили обучение будущие летчики, политруки, авиационные инженеры и техники. Сейчас вуз готовит кадры для силовых структур.