В курганском городе модернизируют освещение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские власти совместно с энергетиками модернизируют городское освещение в Шадринске. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков.

«Совместно с компанией СУЭНКО реализуется проект «Светлый Шадринск», — сообщил в своем telegram-канале глава области. В рамках проекта будет модернизировано городское освещение.

Как сообщил Шумков, для замены освещения потребовались значительные средства из городского бюджета. Также деньги вложили бизнесмены. «До конца года планируется завершить все основные работы», — сообщил губернатор и показал фото города, где уже проходят работы.

Ранее URA.RU сообщало, что в городе Кургане ремонтируемую улицу Мяготина смогут капитально заасфальтировать лишь в 2024 году. Об этом также рассказал губернатор, добавив, что это вынужденная мера для безопасности граждан.

В городе Шадринске меняют уличное освещение фото: t.me/silavpravdevshumkov