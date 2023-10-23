В городе Шадринске Курганской области заменят уличное освещение. Фото

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Город. Курган, освещение, лампа, парк, фонарь, фонари освещения, электричество, фонарь освещения, свет
В курганском городе модернизируют освещение Фото:

Курганские власти совместно с энергетиками модернизируют городское освещение в Шадринске. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков.

«Совместно с компанией СУЭНКО реализуется проект «Светлый Шадринск», — сообщил в своем telegram-канале глава области. В рамках проекта будет модернизировано городское освещение.

Как сообщил Шумков, для замены освещения потребовались значительные средства из городского бюджета. Также деньги вложили бизнесмены. «До конца года планируется завершить все основные работы», — сообщил губернатор и показал фото города, где уже проходят работы.

Ранее URA.RU сообщало, что в городе Кургане ремонтируемую улицу Мяготина смогут капитально заасфальтировать лишь в 2024 году. Об этом также рассказал губернатор, добавив, что это вынужденная мера для безопасности граждан.

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Курганские власти совместно с энергетиками модернизируют городское освещение в Шадринске. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков. «Совместно с компанией СУЭНКО реализуется проект «Светлый Шадринск», — сообщил в своем telegram-канале глава области. В рамках проекта будет модернизировано городское освещение. Как сообщил Шумков, для замены освещения потребовались значительные средства из городского бюджета. Также деньги вложили бизнесмены. «До конца года планируется завершить все основные работы», — сообщил губернатор и показал фото города, где уже проходят работы. Ранее URA.RU сообщало, что в городе Кургане ремонтируемую улицу Мяготина смогут капитально заасфальтировать лишь в 2024 году. Об этом также рассказал губернатор, добавив, что это вынужденная мера для безопасности граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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