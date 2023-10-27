27 октября 2023

Курганские депутаты ГД прокомментировали бюджет, который обсуждали семь часов

Курганские депутаты ГД одобрили новый бюджет РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Документ приняли в первом чтении Фото:
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Новый бюджет России на 2024—2026 годы

Депутаты Александр Ильтяков и Сергей Лисовский, представляющие в Госдуме Курганскую область, положительно высказались о проекте федерального бюджета на период с 2024 по 2026 годы, который парламентарии рассматривали на семичасовом заседании. Своим мнением они поделились с URA.RU.

«Я считаю, то, что было принято в первом чтении, было выверено до мельчайших подробностей. То что у нас бюджет был принят с прогнозируемым доходом от 33,5 до 35 млн рублей за год — говорит о высокой самодостаточности бюджета. Считаю, что комитет по формированию бюджета отработал на высоком уровне. Уверен, что бюджет еще будет корректироваться с точки зрения увеличения доходов», — сообщил Ильтяков.

Лисовский в разговоре с URA.RU тоже положительно высказался о законопроекте, отметив, что депутаты понимают все проблемы с наполнением бюджета, и при этом правительству удалось сохранить социальные программы. Оба депутата добавили, что согласны с теми предложениями по бюджету, которые внесли представители фракции их партии «Единая Россия».

Законопроект в первом чтении был принят 26 октября. За его принятие проголосовали 320 депутатов, против — 80. Авторы законопроекта считают, что в 2024 доходы бюджета составят на уровне 35 трлн рублей (расходы — 36,6 трлн), в 2025 году доходы прогнозируются на уровне 33,5 трлн рублей (расходы — 34,4 трлн), в 2026 году ожидается, что доходы составят 34,1 трлн рублей (расходы — 35,6 трлн).

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Депутаты Александр Ильтяков и Сергей Лисовский, представляющие в Госдуме Курганскую область, положительно высказались о проекте федерального бюджета на период с 2024 по 2026 годы, который парламентарии рассматривали на семичасовом заседании. Своим мнением они поделились с URA.RU. «Я считаю, то, что было принято в первом чтении, было выверено до мельчайших подробностей. То что у нас бюджет был принят с прогнозируемым доходом от 33,5 до 35 млн рублей за год — говорит о высокой самодостаточности бюджета. Считаю, что комитет по формированию бюджета отработал на высоком уровне. Уверен, что бюджет еще будет корректироваться с точки зрения увеличения доходов», — сообщил Ильтяков. Лисовский в разговоре с URA.RU тоже положительно высказался о законопроекте, отметив, что депутаты понимают все проблемы с наполнением бюджета, и при этом правительству удалось сохранить социальные программы. Оба депутата добавили, что согласны с теми предложениями по бюджету, которые внесли представители фракции их партии «Единая Россия». Законопроект в первом чтении был принят 26 октября. За его принятие проголосовали 320 депутатов, против — 80. Авторы законопроекта считают, что в 2024 доходы бюджета составят на уровне 35 трлн рублей (расходы — 36,6 трлн), в 2025 году доходы прогнозируются на уровне 33,5 трлн рублей (расходы — 34,4 трлн), в 2026 году ожидается, что доходы составят 34,1 трлн рублей (расходы — 35,6 трлн).
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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