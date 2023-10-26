26 октября 2023

В Тюмени образовались девятибалльные пробки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробки в городе. Клипарт. Тюмень, пробка, поток автомобилей
Заторы наблюдаются на центральных улицах города Фото:

Центральные улицы города сковали вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы на девять баллов из 10.

«Тюмень, 18:00. Пробки — девять баллов из 10», — сообщается в приложении.

Наиболее сильные заторы наблюдаются на центральных улицах города. В частности, постоять придется на улицах Профсоюзной, Республики, 50 лет Октября, Холодильной.

Сервисом зафиксировано шесть аварий. Сразу три ДТП отмечены на улице Мельникайте, на Ветеранов труда и в микрорайоне Ожогина.

Пробки к вечеру пятницу оцениваются в девять баллов
Пробки к вечеру пятницу оцениваются в девять баллов
Фото:

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Центральные улицы города сковали вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы на девять баллов из 10. «Тюмень, 18:00. Пробки — девять баллов из 10», — сообщается в приложении. Наиболее сильные заторы наблюдаются на центральных улицах города. В частности, постоять придется на улицах Профсоюзной, Республики, 50 лет Октября, Холодильной. Сервисом зафиксировано шесть аварий. Сразу три ДТП отмечены на улице Мельникайте, на Ветеранов труда и в микрорайоне Ожогина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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