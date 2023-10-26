Заторы наблюдаются на центральных улицах города
Центральные улицы города сковали вечерние пробки. Сервис 2ГИС оценивает дорожные заторы на девять баллов из 10.
«Тюмень, 18:00. Пробки — девять баллов из 10», — сообщается в приложении.
Наиболее сильные заторы наблюдаются на центральных улицах города. В частности, постоять придется на улицах Профсоюзной, Республики, 50 лет Октября, Холодильной.
Сервисом зафиксировано шесть аварий. Сразу три ДТП отмечены на улице Мельникайте, на Ветеранов труда и в микрорайоне Ожогина.
Пробки к вечеру пятницу оцениваются в девять баллов
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