27 октября 2023

Спецоперация на Украине 27 октября: главное за день

СБУ совершила покушение на экс-депутата Рады Царева в Крыму
© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, каска, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
За неделю 54 солдата ВСУ сдались в плен российским бойцам Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 27 октября в санатории Ялты (Крым) произошло покушение на экс-депутата Рады Олега Царева. По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, за попыткой убийства стоит Служба безопасности Украины (СБУ). URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 27 октября.

  • В Ялте в ночь на 27 октября напали на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева. Он с 2014 года выступал за независимость Донбасса от Украины. Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что Царев находится в тяжелом состоянии. Федеральная служба безопасности РФ возбудила дело по факту покушения на бывшего депутата Рады. URA.RU подробнее сообщало, кто такой Олег Царев, а также рассказывало чем он известен.
  • На Украине за неделю сдались в плен 54 украинских солдата. Наиболее низкий моральный дух бойцов Вооруженных сил Украины зафиксирован на западном, соледаро-бахмутском и южно-донецком направлениях, подчеркнули в Минобороны РФ.
  • На южно-донецком направлении российская армия сорвала три попытки ротации подразделений ВСУ. Российские военные ударили по украинским силам в районе Угледара при помощи артиллерии.
  • Евросоюз решил спонсировать Украину за счет замороженных российских активов. В настоящий момент ЕС продолжает доработать бюджет для Киева.

Успехи ВС РФ на различных направлениях фронта

  • На купянском направлении подразделения группировки войск «Западный» отразили 47 контратак ВСУ и заняли более выгодные позиции в районе Ивановки и Синьковки Харьковской области, а также Сергеевки и Новоегоровке в ЛНР. Общие потери противника за неделю составили свыше 705 человек. Была поражена вражеская техника в виде танка, 11 БМП, а также 19 автомобилей и пяти артиллерийских орудий.
  • На краснолиманском направлении группировка «Центр» при поддержке авиации и артиллерии отразила 45 атак штурмовых украинских отрядов. Потери вражеских бойцов на этом направлении составили более 1000 военнослужащих.
  • На донецком направлении российские подразделения группировки «Юг» за неделю отразили девять вражеских атак в Марьинке, Курдюмовке, Богдановке и Клещеевке (ДНР). Украинские военные потеряли более 2000 своих бойцов.
  • На южнодонецком направлении ВСУ потеряли порядка 885 человек. ВС РФ ударили по врагу в районе населенных пунктов Старомайорское, Угледар и Урожайное в ДНР.
  • На запорожском направлении российские войска отразили 19 атак штурмовых групп ВСУ в районах Работино и Вербовое Запорожской области. Украина за неделю потеряла здесь более 400 своих солдат.
  • На херсонском направлении ВСУ потеряли свыше 485 военных. Российские бойцы также уничтожили 11 артиллерийских орудий и 20 автомобилей.
  • Российские военные нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием по объектам киевского режима. Об этом заявили в Минобороны РФ, передает Пятый канал.

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В ночь на 27 октября в санатории Ялты (Крым) произошло покушение на экс-депутата Рады Олега Царева. По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, за попыткой убийства стоит Служба безопасности Украины (СБУ). URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 27 октября.
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