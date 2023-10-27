Спецоперация на Украине 27 октября: главное за день

СБУ совершила покушение на экс-депутата Рады Царева в Крыму

27 октября 2023 в 22:48 Размер текста - 17 +

За неделю 54 солдата ВСУ сдались в плен российским бойцам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ночь на 27 октября в санатории Ялты (Крым) произошло покушение на экс-депутата Рады Олега Царева. По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, за попыткой убийства стоит Служба безопасности Украины (СБУ). URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 27 октября. В Ялте в ночь на 27 октября напали на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева. Он с 2014 года выступал за независимость Донбасса от Украины. Глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что Царев находится в тяжелом состоянии. Федеральная служба безопасности РФ возбудила дело по факту покушения на бывшего депутата Рады. URA.RU подробнее сообщало, кто такой Олег Царев, а также рассказывало чем он известен.

На Украине за неделю сдались в плен 54 украинских солдата. Наиболее низкий моральный дух бойцов Вооруженных сил Украины зафиксирован на западном, соледаро-бахмутском и южно-донецком направлениях, подчеркнули в Минобороны РФ.

На южно-донецком направлении российская армия сорвала три попытки ротации подразделений ВСУ. Российские военные ударили по украинским силам в районе Угледара при помощи артиллерии.

Евросоюз решил спонсировать Украину за счет замороженных российских активов. В настоящий момент ЕС продолжает доработать бюджет для Киева. Успехи ВС РФ на различных направлениях фронта На купянском направлении подразделения группировки войск «Западный» отразили 47 контратак ВСУ и заняли более выгодные позиции в районе Ивановки и Синьковки Харьковской области, а также Сергеевки и Новоегоровке в ЛНР. Общие потери противника за неделю составили свыше 705 человек. Была поражена вражеская техника в виде танка, 11 БМП, а также 19 автомобилей и пяти артиллерийских орудий.

подразделения группировки войск «Западный» отразили 47 контратак ВСУ и заняли более выгодные позиции в районе Ивановки и Синьковки Харьковской области, а также Сергеевки и Новоегоровке в ЛНР. Общие потери противника за неделю составили свыше 705 человек. Была поражена вражеская техника в виде танка, 11 БМП, а также 19 автомобилей и пяти артиллерийских орудий. На краснолиманском направлении группировка «Центр» при поддержке авиации и артиллерии отразила 45 атак штурмовых украинских отрядов. Потери вражеских бойцов на этом направлении составили более 1000 военнослужащих.

группировка «Центр» при поддержке авиации и артиллерии отразила 45 атак штурмовых украинских отрядов. Потери вражеских бойцов на этом направлении составили более 1000 военнослужащих. На донецком направлении российские подразделения группировки «Юг» за неделю отразили девять вражеских атак в Марьинке, Курдюмовке, Богдановке и Клещеевке (ДНР). Украинские военные потеряли более 2000 своих бойцов.

российские подразделения группировки «Юг» за неделю отразили девять вражеских атак в Марьинке, Курдюмовке, Богдановке и Клещеевке (ДНР). Украинские военные потеряли более 2000 своих бойцов. На южнодонецком направлении ВСУ потеряли порядка 885 человек. ВС РФ ударили по врагу в районе населенных пунктов Старомайорское, Угледар и Урожайное в ДНР.

ВСУ потеряли порядка 885 человек. ВС РФ ударили по врагу в районе населенных пунктов Старомайорское, Угледар и Урожайное в ДНР. На запорожском направлении российские войска отразили 19 атак штурмовых групп ВСУ в районах Работино и Вербовое Запорожской области. Украина за неделю потеряла здесь более 400 своих солдат.

российские войска отразили 19 атак штурмовых групп ВСУ в районах Работино и Вербовое Запорожской области. Украина за неделю потеряла здесь более 400 своих солдат. На херсонском направлении ВСУ потеряли свыше 485 военных. Российские бойцы также уничтожили 11 артиллерийских орудий и 20 автомобилей.

ВСУ потеряли свыше 485 военных. Российские бойцы также уничтожили 11 артиллерийских орудий и 20 автомобилей. Российские военные нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием по объектам киевского режима. Об этом заявили в Минобороны РФ, передает Пятый канал.

В ночь на 27 октября в санатории Ялты (Крым) произошло покушение на экс-депутата Рады Олега Царева. По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, за попыткой убийства стоит Служба безопасности Украины (СБУ). URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 27 октября.