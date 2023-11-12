12 ноября 2023
11 ноября 2023

Власти Кургана судятся с застройщиком Бабочкиным из-за земли под базу отдыха

Мэрия Кургана отказывается продлевать аренду земли бизнесмену Бабочкину
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Кургана пытаются отменить решение суда в споре с бизнесменом Бабочкиным Фото:
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Комплексная застройка в Курганской области

Департамент строительства администрации Кургана пытается обжаловать решение суда, в котором власти обязали продлить договор аренды земли в поселке Увал с застройщиком Александром Бабочкиным. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда. Согласно данным кадастровой карты, участок предназначен для строительства базы отдыха.

«Признать незаконным отказ департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Администрации города Кургана в заключении дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка об увеличении срока действия договора аренды. Обязать департамент заключить с ИП Александром Бабочкиным дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка от 19.03.2018 года об увеличении срока действия договора на три года», — говорится в картотеке

Соглашение об аренде земельного участка площадью 7 400 квадратных метров между департаментом и бизнесменом было подписано в 2018 году на 32 месяца. Через два года аренда была продлена еще на такой же срок. В 2022 году предприниматель вновь обратился за продлением договора, однако власти отказали. Суд признал, что департамент не имел оснований для отказа в увеличении срока аренда земли. В администрации города с решением не согласились и подали жалобу в 18 арбитражный апелляционный суд. Следующее заседание пройдет 16 ноября 2023 года в Челябинске.

Ранее URA.RU писало, что бизнесмен Бабочкин доказал незаконность застройки в центре Кургана. Предприниматель добился отмены постановления о комплексной застройки в районе бывшего стадиона «Локомотив». Мэрия подала жалобу на решение в кассационный суд.

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Департамент строительства администрации Кургана пытается обжаловать решение суда, в котором власти обязали продлить договор аренды земли в поселке Увал с застройщиком Александром Бабочкиным. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда. Согласно данным кадастровой карты, участок предназначен для строительства базы отдыха. «Признать незаконным отказ департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Администрации города Кургана в заключении дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка об увеличении срока действия договора аренды. Обязать департамент заключить с ИП Александром Бабочкиным дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка от 19.03.2018 года об увеличении срока действия договора на три года», — говорится в картотеке Соглашение об аренде земельного участка площадью 7 400 квадратных метров между департаментом и бизнесменом было подписано в 2018 году на 32 месяца. Через два года аренда была продлена еще на такой же срок. В 2022 году предприниматель вновь обратился за продлением договора, однако власти отказали. Суд признал, что департамент не имел оснований для отказа в увеличении срока аренда земли. В администрации города с решением не согласились и подали жалобу в 18 арбитражный апелляционный суд. Следующее заседание пройдет 16 ноября 2023 года в Челябинске. Ранее URA.RU писало, что бизнесмен Бабочкин доказал незаконность застройки в центре Кургана. Предприниматель добился отмены постановления о комплексной застройки в районе бывшего стадиона «Локомотив». Мэрия подала жалобу на решение в кассационный суд.
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