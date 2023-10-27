Коттедж выполнен в современном стиле (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Под Курганом продается коттедж в современном стиле, за 85 квадратных метров которого владельцы просят почти семь миллионов рублей. Для сравнения, за шесть миллионов рублей можно купить дом площадью 128 квадратных метров с тремя спальнями и солнечной кухней-столовой. Об сообщается на сайте Avito в разделе «Недвижимость».

«Продается дом в современном стиле с плоской крышей. Современные отделочные материалы, панорамные окна и наличие просторной кухни. Имеются газ, скважина, септик и теплые полы. Стоимость — 6 950 000 рублей за 85 квадратных метров», — написано в объявлении.

В то же время в Левашово продается коттедж площадью 128 квадратных метров за шесть миллионов рублей. В доме есть три спальни, просторный тамбур, солнечная кухня-столовая и он так же отапливается теплым полом.

Ранее URA.RU сообщили источники, близкие к сфере недвижимости, что в Кургане продавцы квартир завышают цены на недвижимость. Предложения на вторичном рынке сильно отличаются от цены продажи, покупатели сами видят, что квартира не соответствует ее заявленной стоимости и пытаются сбить цену.

Площадь дома составляет 85 квадратных метров Сайт Avito

В доме постелены теплые полы Сайт Avito