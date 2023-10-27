27 октября 2023

Под Курганом выставлен на продажу коттедж в современном стиле. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коттеджный посёлок. Курган , недвижимость, коттедж, загородный дом, коттеджный поселок, дом, фасад дома
Коттедж выполнен в современном стиле (архивное фото) Фото:

Под Курганом продается коттедж в современном стиле, за 85 квадратных метров которого владельцы просят почти семь миллионов рублей. Для сравнения, за шесть миллионов рублей можно купить дом площадью 128 квадратных метров с тремя спальнями и солнечной кухней-столовой. Об сообщается на сайте Avito в разделе «Недвижимость».

«Продается дом в современном стиле с плоской крышей. Современные отделочные материалы, панорамные окна и наличие просторной кухни. Имеются газ, скважина, септик и теплые полы. Стоимость — 6 950 000 рублей за 85 квадратных метров», — написано в объявлении.

В то же время в Левашово продается коттедж площадью 128 квадратных метров за шесть миллионов рублей. В доме есть три спальни, просторный тамбур, солнечная кухня-столовая и он так же отапливается теплым полом.

Ранее URA.RU сообщили источники, близкие к сфере недвижимости, что в Кургане продавцы квартир завышают цены на недвижимость. Предложения на вторичном рынке сильно отличаются от цены продажи, покупатели сами видят, что квартира не соответствует ее заявленной стоимости и пытаются сбить цену.

Площадь дома составляет 85 квадратных метров
Площадь дома составляет 85 квадратных метров
В доме постелены теплые полы
В доме постелены теплые полы
Дом площадью 128 квадратных метров продают за шесть миллионов рублей
Дом площадью 128 квадратных метров продают за шесть миллионов рублей

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Под Курганом продается коттедж в современном стиле, за 85 квадратных метров которого владельцы просят почти семь миллионов рублей. Для сравнения, за шесть миллионов рублей можно купить дом площадью 128 квадратных метров с тремя спальнями и солнечной кухней-столовой. Об сообщается на сайте Avito в разделе «Недвижимость». «Продается дом в современном стиле с плоской крышей. Современные отделочные материалы, панорамные окна и наличие просторной кухни. Имеются газ, скважина, септик и теплые полы. Стоимость — 6 950 000 рублей за 85 квадратных метров», — написано в объявлении. В то же время в Левашово продается коттедж площадью 128 квадратных метров за шесть миллионов рублей. В доме есть три спальни, просторный тамбур, солнечная кухня-столовая и он так же отапливается теплым полом. Ранее URA.RU сообщили источники, близкие к сфере недвижимости, что в Кургане продавцы квартир завышают цены на недвижимость. Предложения на вторичном рынке сильно отличаются от цены продажи, покупатели сами видят, что квартира не соответствует ее заявленной стоимости и пытаются сбить цену.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...