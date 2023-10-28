В тюменском аэропорту задержан рейс в Анталью

Рейс Turkish Airlines вылетит в Анталью на полтора часа позже
В Тюмени на полтора часа задержан вылет самолета авиакомпании Turkish Airlines в Анталью. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Рейс авиакомпании Turkish Airlines Тюмень — Анталья, вылет по расписанию — 00:40. Задержан до 02:35», — указано на сайте воздушной гавани. О причинах задержки не сообщается.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу аэропорта Рощино. На момент публикации новости ответ не поступил.
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