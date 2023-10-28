28 октября 2023
27 октября 2023

В тюменском аэропорту задержан рейс в Анталью

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, турецкие авиалинии, turkish airlines, ямал
Рейс Turkish Airlines вылетит в Анталью на полтора часа позже Фото:

В Тюмени на полтора часа задержан вылет самолета авиакомпании Turkish Airlines в Анталью. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс авиакомпании Turkish Airlines Тюмень — Анталья, вылет по расписанию — 00:40. Задержан до 02:35», — указано на сайте воздушной гавани. О причинах задержки не сообщается.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу аэропорта Рощино. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Тюмени на полтора часа задержан вылет самолета авиакомпании Turkish Airlines в Анталью. Об этом сообщается на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс авиакомпании Turkish Airlines Тюмень — Анталья, вылет по расписанию — 00:40. Задержан до 02:35», — указано на сайте воздушной гавани. О причинах задержки не сообщается. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу аэропорта Рощино. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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