28 октября 2023
27 октября 2023

Курганцу грозит срок за хранение крупной партии наркотиков в бане

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Рябчуку Павлу в суде Тракторозаводского района. Челябинск, браслеты, наручники, кандалы
Мужчину осудят по статье о хранении наркотиков без цели сбыта Фото:

Жителю Курганской области грозит срок за хранение крупной партии растительных наркотиков в бане. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по региону.

«В ходе профилактической операции сотрудники подразделения уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России „Юргамышский“ изъяли у местного жителя растительный наркотик. В бане у 32-летнего ранее судимого гражданина оперативники обнаружили более 20 граммов каннабиса, который мужчина незаконно хранил для личного употребления. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — указано на сайте ведомства.

В полиции по данному факту возбудили уголовное дело. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до трех лет.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителю Курганской области грозит срок за хранение крупной партии растительных наркотиков в бане. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по региону. «В ходе профилактической операции сотрудники подразделения уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России „Юргамышский“ изъяли у местного жителя растительный наркотик. В бане у 32-летнего ранее судимого гражданина оперативники обнаружили более 20 граммов каннабиса, который мужчина незаконно хранил для личного употребления. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — указано на сайте ведомства. В полиции по данному факту возбудили уголовное дело. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до трех лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...