Курганцу грозит срок за хранение крупной партии наркотиков в бане

Жителю Курганской области грозит срок за хранение крупной партии растительных наркотиков в бане. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по региону.
«В ходе профилактической операции сотрудники подразделения уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России „Юргамышский“ изъяли у местного жителя растительный наркотик. В бане у 32-летнего ранее судимого гражданина оперативники обнаружили более 20 граммов каннабиса, который мужчина незаконно хранил для личного употребления. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — указано на сайте ведомства.
В полиции по данному факту возбудили уголовное дело. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до трех лет.
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