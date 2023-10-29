29 октября 2023
28 октября 2023

Курганский музыкант приехал из Израиля и решил служить в российской армии. Видео

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Курганский музыкант вернулся с учебы из Израиля для прохождения службы в армии России Фото:

Бывший участник курганского музыкального проекта «Квартирник 45» Кирилл Свядощ вернулся с учебы из Израиля для прохождения службы в российской армии. Об этом сообщает автор проекта Роман Можельский в группе объединения в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг дети мои решили устроить сюрприз. От меня 2 недели скрывали приезд Кирилла. Я очень рад видеть его! <…> Кирилл в России. Вернулся, чтобы пройти службу в армии. Мягко говоря, удивил меня. Мужское решение, взрослое», — указано в посте группы. Также он отметил, что от него 2 недели «скрывали» приезд бывшего участника проекта «Квартирник 45».

До этого, Можельский сообщал в своей группе, что Свядощ отправился в Израиль, чтобы продолжить свое обучение в области музыки. Также он дал музыканту патриотичные напутственные слова. «Кирилл Свядощ уехал дальше учиться музыке, в Израиль. Никогда нельзя забывать, откуда ты родом. Родина всегда одна. Кирилл, тебя здесь всегда ждут, тебе здесь всегда рады! Учись, расти, твори», — заявлял основатель проекта.

Ранее URA.RU писало, что курганские музыканты в поддержку певицы Пелагеи и участников ее группы опубликовали видео с кавер-версией песни «Казак». Среди исполнителей были местные музыканты, в том числе Кирилл Свядощ.

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Бывший участник курганского музыкального проекта «Квартирник 45» Кирилл Свядощ вернулся с учебы из Израиля для прохождения службы в российской армии. Об этом сообщает автор проекта Роман Можельский в группе объединения в соцсети «ВКонтакте». «В четверг дети мои решили устроить сюрприз. От меня 2 недели скрывали приезд Кирилла. Я очень рад видеть его! <…> Кирилл в России. Вернулся, чтобы пройти службу в армии. Мягко говоря, удивил меня. Мужское решение, взрослое», — указано в посте группы. Также он отметил, что от него 2 недели «скрывали» приезд бывшего участника проекта «Квартирник 45». До этого, Можельский сообщал в своей группе, что Свядощ отправился в Израиль, чтобы продолжить свое обучение в области музыки. Также он дал музыканту патриотичные напутственные слова. «Кирилл Свядощ уехал дальше учиться музыке, в Израиль. Никогда нельзя забывать, откуда ты родом. Родина всегда одна. Кирилл, тебя здесь всегда ждут, тебе здесь всегда рады! Учись, расти, твори», — заявлял основатель проекта. Ранее URA.RU писало, что курганские музыканты в поддержку певицы Пелагеи и участников ее группы опубликовали видео с кавер-версией песни «Казак». Среди исполнителей были местные музыканты, в том числе Кирилл Свядощ.
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