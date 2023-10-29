29 октября 2023

Курганца отправят в колонию за нападение с ножом на сына

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина нанес один удар ножом Фото:

Жителя Кетовского муниципального округа Курганской области, нанесшего сыну удар ножом, лишили свободы на полтора года. Данная информация была размещена 30 октября на сайте областной прокуратуры.

«Приговором суда с учетом наличия смягчающих обстоятельств, учитывая совершение впервые преступления, подсудимому назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», — указано в сообщении.

Кетовский районный суд признал 58-летнего мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. В апреле, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился со своим совершеннолетним сыном, во время которой мужчина ударил его ножом в грудь. Из-за ранения молодой человек получил тяжкий вред здоровью.

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Жителя Кетовского муниципального округа Курганской области, нанесшего сыну удар ножом, лишили свободы на полтора года. Данная информация была размещена 30 октября на сайте областной прокуратуры. «Приговором суда с учетом наличия смягчающих обстоятельств, учитывая совершение впервые преступления, подсудимому назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», — указано в сообщении. Кетовский районный суд признал 58-летнего мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. В апреле, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он поссорился со своим совершеннолетним сыном, во время которой мужчина ударил его ножом в грудь. Из-за ранения молодой человек получил тяжкий вред здоровью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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