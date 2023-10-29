29 октября 2023

В Тюмени многодетные не используют 99% участков, выданных им бесплатно

© Служба новостей «URA.RU»
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Заброшенный дачный участок бывшего руководителя Шуховского полигона. Курган
У многодетных семей нет денег на строительство, поэтому выданные им участки остаются бесхозными Фото:

В Тюмени и Тюменском районе лишь 1% участков, бесплатно выданных многодетным семьям, используется ими по назначению. Такая информация представлена в законопроекте, поданном в Тюменскую областную думу. 44% участков получатели продали, 55% просто пустуют.

«В Тюмени и Тюменском районе из 5 000 выданных многодетным семьям участков только на 1% построены дома, 44% участков проданы, 55% — зарастают, никаких построек на них нет. Данные установлена по итогам мониторинга департамента имущественных отношений Тюменской области», — говорится в документах законопроекта.

По словам подавших его депутатов, в других муниципальных образованиях региона проанализировали судьбу 5 300 участков. На 4% из них возведены постройки, 12% проданы, остальные не используются.

По заявлению авторов законопроекта, подобная ситуация складывается, так как у многодетных нет средств на ее застройку, а получить субсидию от властей на эти цели они не могут, так как за время ожидания участков теряют статус (детям исполняется 18 лет).

Для решения ситуации депутаты предлагают внести изменения в областное законодательство. Согласно им, первоочередное право на субсидию для постройки или приобретения жилья хотят дать многодетным семьям, в которых трое или более детей в возрасте до 23 лет, обучающихся очно.

URA.RU направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ ожидается.

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В Тюмени и Тюменском районе лишь 1% участков, бесплатно выданных многодетным семьям, используется ими по назначению. Такая информация представлена в законопроекте, поданном в Тюменскую областную думу. 44% участков получатели продали, 55% просто пустуют. «В Тюмени и Тюменском районе из 5 000 выданных многодетным семьям участков только на 1% построены дома, 44% участков проданы, 55% — зарастают, никаких построек на них нет. Данные установлена по итогам мониторинга департамента имущественных отношений Тюменской области», — говорится в документах законопроекта. По словам подавших его депутатов, в других муниципальных образованиях региона проанализировали судьбу 5 300 участков. На 4% из них возведены постройки, 12% проданы, остальные не используются. По заявлению авторов законопроекта, подобная ситуация складывается, так как у многодетных нет средств на ее застройку, а получить субсидию от властей на эти цели они не могут, так как за время ожидания участков теряют статус (детям исполняется 18 лет). Для решения ситуации депутаты предлагают внести изменения в областное законодательство. Согласно им, первоочередное право на субсидию для постройки или приобретения жилья хотят дать многодетным семьям, в которых трое или более детей в возрасте до 23 лет, обучающихся очно. URA.RU направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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