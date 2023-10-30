Суд Салехарда вынес приговор фельдшеру, которая раскрыла личную тайну пациентки

В Салехарде медицинский работник заплатит штраф за разглашение диагноза

Фельдшер из Салехарда раскрыла мужу пациентки врачебную тайну Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) суд вынес приговор фельдшеру, которая из личной заинтересованности в разговоре с мужем пациентки разгласила ее личную тайну. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах. Суд обязал женщину выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

«Фельдшер Салехардской окружной больницы из-за несчастной любви предоставила мужу соперницы сведения о ее диагнозах, которые ранее от него скрывались. Разозленные такой подлостью пострадавшие обратились в полицию», — рассказал корреспонденту агентства собеседник.

Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО. Там пояснили, что уголовное дело о незаконном распространении медицинской тайны расследовалось сотрудниками Салехардского отдела окружного СУ СКР и было передано в суд. В отношении фельдшера, которая использовала служебное положение ради мести, вынесен приговор в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что личные данные пациентов Салехардской окружной больницы были размещены в открытом доступе. Виновное лицо уже привлечено к дисциплинарной ответственности.