30 октября 2023
29 октября 2023

Суд Салехарда вынес приговор фельдшеру, которая раскрыла личную тайну пациентки

В Салехарде медицинский работник заплатит штраф за разглашение диагноза
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер, covid19, коронавирус, пандемия коронавируса, средства защиты, водитель скорой помощи, скорая помошь
Фельдшер из Салехарда раскрыла мужу пациентки врачебную тайну Фото:

В Салехарде (ЯНАО) суд вынес приговор фельдшеру, которая из личной заинтересованности в разговоре с мужем пациентки разгласила ее личную тайну. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах. Суд обязал женщину выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

«Фельдшер Салехардской окружной больницы из-за несчастной любви предоставила мужу соперницы сведения о ее диагнозах, которые ранее от него скрывались. Разозленные такой подлостью пострадавшие обратились в полицию», — рассказал корреспонденту агентства собеседник.

Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО. Там пояснили, что уголовное дело о незаконном распространении медицинской тайны расследовалось сотрудниками Салехардского отдела окружного СУ СКР и было передано в суд. В отношении фельдшера, которая использовала служебное положение ради мести, вынесен приговор в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что личные данные пациентов Салехардской окружной больницы были размещены в открытом доступе. Виновное лицо уже привлечено к дисциплинарной ответственности.

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В Салехарде (ЯНАО) суд вынес приговор фельдшеру, которая из личной заинтересованности в разговоре с мужем пациентки разгласила ее личную тайну. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах. Суд обязал женщину выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. «Фельдшер Салехардской окружной больницы из-за несчастной любви предоставила мужу соперницы сведения о ее диагнозах, которые ранее от него скрывались. Разозленные такой подлостью пострадавшие обратились в полицию», — рассказал корреспонденту агентства собеседник. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО. Там пояснили, что уголовное дело о незаконном распространении медицинской тайны расследовалось сотрудниками Салехардского отдела окружного СУ СКР и было передано в суд. В отношении фельдшера, которая использовала служебное положение ради мести, вынесен приговор в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что личные данные пациентов Салехардской окружной больницы были размещены в открытом доступе. Виновное лицо уже привлечено к дисциплинарной ответственности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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