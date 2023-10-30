В курганской больнице заведующим стал врач из Оренбурга. Фото

31 октября 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Больницу в Шатрово возглавил терапевт Роман Попов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заведующим Шатровского филиала межрайонной больницы №5 назначен врач-терапевт из Оренбурга Роман Попов. Об этом сообщает шатровская газета в свой группе во «ВКонтакте». «Исполняющим обязанности заведующего Шатровским филиалом ГБУ „Межрайонная больница №5“ назначен врач-терапевт Роман Сергеевич Попов», — говорится в сообщении районной газеты «Сельская новь» во «ВКонтакте». В Шатровской больнице Попов работает с 2023 года в должности заведующего терапевтическим отделением. Ранее обязанности руководителя Шатровского филиала межрайонной больницы №5 исполняла заведующая хирургическим отделением Анна Шлегель. В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU сообщили, что Шлегель остается работать в больнице врачом акушером-гинекологом. «От руководства медучреждения она освобождена по ее личному заявлению. Временно обязанности главного врача возложены на Попова Романа Сергеевича. Он зарекомендовал себя как специалист с высоким уровнем знаний, пользуется уважением коллектива и пациентов», — отметили в депздраве. По данным портала «Про докторов», Роман Попов имеет стаж работы более 17 лет. Окончил Оренбургскую государственную медакадемию по специальности «лечебное дело» в 2006 году, прошел повышение квалификации в 2012 году (терапия). Работал в районной больнице (ЦРБ) Оренбурга, а также вел прием пациентов в частных клиниках города. В августе URA.RU писало, что главврачом межрайонной больницы №5 в Каргаполье назначен врач-терапевт-рентгенолог из Самарской области Рустам Гареев. В сентябре межрайонную больницу №2 в поселке Лебяжье Курганской области возглавил врач-невролог и бывший депутат из Оренбургской области Урал Галиев. Терапевт из Оренбурга Роман Попов стал заведующим Шатровского филиала межрайонной больницы №5 Фото: группа «Сельская новь», «ВКонтакте», https://vk.com/selnow45 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заведующим Шатровского филиала межрайонной больницы №5 назначен врач-терапевт из Оренбурга Роман Попов. Об этом сообщает шатровская газета в свой группе во «ВКонтакте». «Исполняющим обязанности заведующего Шатровским филиалом ГБУ „Межрайонная больница №5“ назначен врач-терапевт Роман Сергеевич Попов», — говорится в сообщении районной газеты «Сельская новь» во «ВКонтакте». В Шатровской больнице Попов работает с 2023 года в должности заведующего терапевтическим отделением. Ранее обязанности руководителя Шатровского филиала межрайонной больницы №5 исполняла заведующая хирургическим отделением Анна Шлегель. В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU сообщили, что Шлегель остается работать в больнице врачом акушером-гинекологом. «От руководства медучреждения она освобождена по ее личному заявлению. Временно обязанности главного врача возложены на Попова Романа Сергеевича. Он зарекомендовал себя как специалист с высоким уровнем знаний, пользуется уважением коллектива и пациентов», — отметили в депздраве. По данным портала «Про докторов», Роман Попов имеет стаж работы более 17 лет. Окончил Оренбургскую государственную медакадемию по специальности «лечебное дело» в 2006 году, прошел повышение квалификации в 2012 году (терапия). Работал в районной больнице (ЦРБ) Оренбурга, а также вел прием пациентов в частных клиниках города. В августе URA.RU писало, что главврачом межрайонной больницы №5 в Каргаполье назначен врач-терапевт-рентгенолог из Самарской области Рустам Гареев. В сентябре межрайонную больницу №2 в поселке Лебяжье Курганской области возглавил врач-невролог и бывший депутат из Оренбургской области Урал Галиев.