Фигурант уголовных дел в челябинском МУП Ефимов встретит Новый год в СИЗО

31 октября 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Задержанный ФСБ директор ООО «Водоканалсети» Павел Ефимов, проходящий фигурантом по уголовному делу в МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (ПОВВ) Челябинска, встретит Новый год в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Тракторозаводского суда, ему продлили срок ареста до начала февраля 2024 года. «Суд принял решение продлить Ефимову меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца. Он пробудет в СИЗО до 4 февраля», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. URA.RU пыталось связаться с одним из адвокатов Ефимова — Вячеславом Скребковым. По имеющемуся в интернете номеру телефону на звонок не ответили. Ефимов был задержан сотрудниками УФСБ по региону в рамках разработки уголовного дела по факту мошенничества. По версии следствия, фирма Ефимова исправно получала контракты от МУП «ПОВВ». Однако не исполняла их. При этом все работы, включая невыполненные, были приняты. Изначально Ефимову вменялся один эпизод мошенничества на сумму около 3,8 млн рублей. 31 октября появилась информация о еще одном преступном эпизоде. В этот раз речь идет о сумме свыше 1 млн рублей. Визиту силовиков предшествовала проверка аудиторов, которая была проведена в апреле и которая до сих пор не закончена. В рамках проверки на допрос в СК вызывались директор МУП Сергей Хабиров и также депутат гордумы Юрий Панов. После допроса депутат пропал из информационного поля. На заседание думы он также не является.