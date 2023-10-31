В Тобольске готовятся к новому сезону капитальных ремонтов

Тюменский фонд капитального ремонта объявил первые закупки на 2024 год

01 ноября 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

В программу капитального ремонта в Тобольске в 2024 году попадет больше 100 домов Фото: Илья Московец © URA.RU В Тобольске стартовали закупки, связанные с поиском подрядчиков для выполнения работ по капитальному ремонту жилфонда. Больше двух десятков лотов опубликовал региональный профильный фонд, сообщает площадка «Сбербанк АСТ» «Опубликовано несколько лотов на проведение работ по капитальному ремонту. По всем лотам заказчиком выступает фонд капитального ремонта Тюменской области. Составы и стоимости лотов различаются, все торги будут завершены к середине ноября», — сообщает портал. Программа капитального ремонта, опубликованная на сайте фонда, предусматривает, что в 2024 году работы будут проведены более чем на сотне домов городского округа Тобольск. Запланированы ремонты кровли, сетей водоснабжения и электроснабжения, фасадов, лифтового оборудования. В большинстве случаев работы займут больше одного сезона и завершатся в 2025 или 2026 году. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюменской области могут возникнуть проблемы с выполнением работ по капремонтам. Такие опасения связаны с банкротством большого количества подрядчиков.

В Тобольске стартовали закупки, связанные с поиском подрядчиков для выполнения работ по капитальному ремонту жилфонда. Больше двух десятков лотов опубликовал региональный профильный фонд, сообщает площадка «Сбербанк АСТ» «Опубликовано несколько лотов на проведение работ по капитальному ремонту. По всем лотам заказчиком выступает фонд капитального ремонта Тюменской области. Составы и стоимости лотов различаются, все торги будут завершены к середине ноября», — сообщает портал. Программа капитального ремонта, опубликованная на сайте фонда, предусматривает, что в 2024 году работы будут проведены более чем на сотне домов городского округа Тобольск. Запланированы ремонты кровли, сетей водоснабжения и электроснабжения, фасадов, лифтового оборудования. В большинстве случаев работы займут больше одного сезона и завершатся в 2025 или 2026 году. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюменской области могут возникнуть проблемы с выполнением работ по капремонтам. Такие опасения связаны с банкротством большого количества подрядчиков.