Яндекс.Карты ввели отслеживание курганских автобусов спустя пять лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Отслеживание курганских маршрутов автобусов стало доступно на сервисе «Яндекс.Карты». Жители отмечают, что подобная инициатива появилась еще в 2018 году, однако ввели ее только спустя пять лет. Об этом сообщается в группе «Мой Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

«В 2018 году предложили инициативу, чтобы общественный транспорт Кургана можно было видеть на картах Яндекса. Во-первых, это удобно. Во-вторых, это бесплатно. Было много встреч, разговоров. Мы контактировали с транспортным управлением, со специалистами Яндекса, но все постоянно во что-то упиралось. С 1 ноября автобусы Кургана можно увидеть на картах Яндекса», — указано в посте группы.

Между тем, у курганцев есть несколько способов отслеживать автобусы. Такую возможность предоставляет транспортное управление Кургана, на сайте которого доступны городские маршруты. Также отслеживание доступно на сервисе 2ГИС.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти предлагали пассажирам следить за автобусами через приложение. Транспортное управление разработало программное обеспечение, совмещенное с сервисом 2ГИС.