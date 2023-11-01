В Шадринске вербуют горожан для службы в армии. Фото

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Празднование Дня Победы в городских парках. Екатеринбург, контрактная служба, армия россии, мобильный пункт отбора
В Шадринске работает пункт отбора на военную службу по контракту Фото:
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В Шадринске (Курганская область) начал работать мобильный пункт отбора на контрактную службу. Об этом сообщается в группе администрации города в соцсети «ВКонтакте».

«В Шадринске работает мобильный пункт отбора на контрактную службу. Он будет ежедневно работать в часы пик. Дислокацию планируется менять для удобства горожан. Для заключения контракта мужчины в возрасте 18-60 лет», — говорится в сообщении мэрии.

Рядом с передвижным пунктом отбора на военную службу по контракту волонтеры раздают памятники потенциальным новобранцам, опытный инструктор проводит консультации для всех желающих. В частности, информируют о гарантиях, льготах, мерах поддержки военнослужащих и их семей, а также о размере денежного довольствия и условиях контракта.

Ранее URA.RU писало, что на курганском пункте отбора перечислили, кого из женщин возьмут на СВО по контракту. По информации военкомата, кандидаты должны быть не старше 45 лет и иметь профессии врача, медсестры и связиста.

В Шадринске начал работать передвижной пункт отбора на военную службу по контракту
В Шадринске начал работать передвижной пункт отбора на военную службу по контракту
Фото:

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В Шадринске (Курганская область) начал работать мобильный пункт отбора на контрактную службу. Об этом сообщается в группе администрации города в соцсети «ВКонтакте». «В Шадринске работает мобильный пункт отбора на контрактную службу. Он будет ежедневно работать в часы пик. Дислокацию планируется менять для удобства горожан. Для заключения контракта мужчины в возрасте 18-60 лет», — говорится в сообщении мэрии. Рядом с передвижным пунктом отбора на военную службу по контракту волонтеры раздают памятники потенциальным новобранцам, опытный инструктор проводит консультации для всех желающих. В частности, информируют о гарантиях, льготах, мерах поддержки военнослужащих и их семей, а также о размере денежного довольствия и условиях контракта. Ранее URA.RU писало, что на курганском пункте отбора перечислили, кого из женщин возьмут на СВО по контракту. По информации военкомата, кандидаты должны быть не старше 45 лет и иметь профессии врача, медсестры и связиста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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