В Шадринске работает пункт отбора на военную службу по контракту Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Шадринске (Курганская область) начал работать мобильный пункт отбора на контрактную службу. Об этом сообщается в группе администрации города в соцсети «ВКонтакте».

«В Шадринске работает мобильный пункт отбора на контрактную службу. Он будет ежедневно работать в часы пик. Дислокацию планируется менять для удобства горожан. Для заключения контракта мужчины в возрасте 18-60 лет», — говорится в сообщении мэрии.

Рядом с передвижным пунктом отбора на военную службу по контракту волонтеры раздают памятники потенциальным новобранцам, опытный инструктор проводит консультации для всех желающих. В частности, информируют о гарантиях, льготах, мерах поддержки военнослужащих и их семей, а также о размере денежного довольствия и условиях контракта.

Ранее URA.RU писало, что на курганском пункте отбора перечислили, кого из женщин возьмут на СВО по контракту. По информации военкомата, кандидаты должны быть не старше 45 лет и иметь профессии врача, медсестры и связиста.