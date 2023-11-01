В ЯНАО подростков поймали на распространении наркотиков

02 ноября 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

Парней отправили в колонию строгого режима (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) за распространение наркотиков осудили двух подростков, одному из которых на момент совершения преступления не было 18 лет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по ЯНАО. «Вынесен приговор двум жителям Нового Уренгоя, один из которых на момент совершения преступления являлся несовершеннолетним. В ноябре 2022 года юношей задержали, при них, а также в подвальном помещении была обнаружена крупная партия наркотиков, предназначенных для сбыта», — сообщили в пресс-службе ведомства. Запрещенные вещества молодым людям передавал куратор из интернета. Парни не ограничились только сбытом. Тот, что старше, точно зная, что его напарнику еще нет 18 лет, предложил подростку принять наркотик, на что тот согласился. По итогу юношей осудили по нескольким статьям. Младшего за покушение на незаконный сбыт веществ, а второго, 18-летнего, еще и за склонение несовершеннолетнего к употреблению. Подсудимые получили три и 3,5 года лишения свободы соответственно. Их они проведут в колонии строгого режима.

В Новом Уренгое (ЯНАО) за распространение наркотиков осудили двух подростков, одному из которых на момент совершения преступления не было 18 лет. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по ЯНАО. «Вынесен приговор двум жителям Нового Уренгоя, один из которых на момент совершения преступления являлся несовершеннолетним. В ноябре 2022 года юношей задержали, при них, а также в подвальном помещении была обнаружена крупная партия наркотиков, предназначенных для сбыта», — сообщили в пресс-службе ведомства. Запрещенные вещества молодым людям передавал куратор из интернета. Парни не ограничились только сбытом. Тот, что старше, точно зная, что его напарнику еще нет 18 лет, предложил подростку принять наркотик, на что тот согласился. По итогу юношей осудили по нескольким статьям. Младшего за покушение на незаконный сбыт веществ, а второго, 18-летнего, еще и за склонение несовершеннолетнего к употреблению. Подсудимые получили три и 3,5 года лишения свободы соответственно. Их они проведут в колонии строгого режима.