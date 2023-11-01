01 ноября 2023

На «Курганстальмосте» назвали самые популярные профессии

На «Курганстальмосте» больше всего работает сварщиков и слесарей
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручает государственные награды сотрудникам ЗАО «Курганстальмост». Курган, сварка, сварщик, сварочное производство
На «Курганстальмосте» работает более 400 сварщиков Фото:

Самыми популярными вакансиями по важности и численности на предприятии «Курганстальмост» являются сварщики, слесари-сборщики и маляры. Об этом сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте».

«На „Курганстальмосте“ работает более 400 сварщиков. Второй по численности профессия на предприятии — слесари-сборщики. (205 работников). На третьем месте — маляры. Их трудится 80 сотрудников», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что «Курганстальмост» ищет работников для работы за границей. В частности, предприятию требуются сварщики и монтажники, сообщал специалист по подбору персонала.

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Самыми популярными вакансиями по важности и численности на предприятии «Курганстальмост» являются сварщики, слесари-сборщики и маляры. Об этом сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте». «На „Курганстальмосте“ работает более 400 сварщиков. Второй по численности профессия на предприятии — слесари-сборщики. (205 работников). На третьем месте — маляры. Их трудится 80 сотрудников», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что «Курганстальмост» ищет работников для работы за границей. В частности, предприятию требуются сварщики и монтажники, сообщал специалист по подбору персонала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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