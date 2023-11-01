На «Курганстальмосте» назвали самые популярные профессии

На «Курганстальмосте» работает более 400 сварщиков
Самыми популярными вакансиями по важности и численности на предприятии «Курганстальмост» являются сварщики, слесари-сборщики и маляры. Об этом сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте».
«На „Курганстальмосте“ работает более 400 сварщиков. Второй по численности профессия на предприятии — слесари-сборщики. (205 работников). На третьем месте — маляры. Их трудится 80 сотрудников», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что «Курганстальмост» ищет работников для работы за границей. В частности, предприятию требуются сварщики и монтажники, сообщал специалист по подбору персонала.
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