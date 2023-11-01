Тюменские власти ввели выплату в 200 тысяч рублей для военных 02 ноября 2023 в 16:03 Размер текста - 17 + Выплаты для срочников и мобилизованных будут из бюджета области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тюменцы, служащие по призыву, а также мобилизованные, получат по 200 000 рублей от властей области, если заключат контракты с Минобороны. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. Контракты должны быть подписаны не ранее 1 октября 2023 года. «Единовременная выплата в 200 000 рублей предоставляется военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации, заключившим контракты с Минобороны, но не ранее 1 октября 2023 года», — говорится в постановлении правительства Тюменской области. Документ подписан губернатором Александром Моором. Чтобы получить деньги граждане должны подписать контракт, а тюменский пункт отбора на военную службу передать эти сведения в департамент социального развития региона. Деньги поступят на счета получателей в течение трех дней. Тюменцы, служащие по призыву, а также мобилизованные, получат по 200 000 рублей от властей области, если заключат контракты с Минобороны. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. Контракты должны быть подписаны не ранее 1 октября 2023 года. «Единовременная выплата в 200 000 рублей предоставляется военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации, заключившим контракты с Минобороны, но не ранее 1 октября 2023 года», — говорится в постановлении правительства Тюменской области. Документ подписан губернатором Александром Моором. Чтобы получить деньги граждане должны подписать контракт, а тюменский пункт отбора на военную службу передать эти сведения в департамент социального развития региона. Деньги поступят на счета получателей в течение трех дней. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям