Тюменские власти ввели выплату в 200 тысяч рублей для военных

Тюменцы, служащие по призыву, а также мобилизованные, получат по 200 000 рублей от властей области, если заключат контракты с Минобороны. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. Контракты должны быть подписаны не ранее 1 октября 2023 года.
«Единовременная выплата в 200 000 рублей предоставляется военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации, заключившим контракты с Минобороны, но не ранее 1 октября 2023 года», — говорится в постановлении правительства Тюменской области. Документ подписан губернатором Александром Моором.
Чтобы получить деньги граждане должны подписать контракт, а тюменский пункт отбора на военную службу передать эти сведения в департамент социального развития региона. Деньги поступят на счета получателей в течение трех дней.
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