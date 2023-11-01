01 ноября 2023

Тюменские власти ввели выплату в 200 тысяч рублей для военных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Деньги. Москва, пачка денег, банкноты, деньги, рубли, тысячные купюры
Выплаты для срочников и мобилизованных будут из бюджета области Фото:

Тюменцы, служащие по призыву, а также мобилизованные, получат по 200 000 рублей от властей области, если заключат контракты с Минобороны. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. Контракты должны быть подписаны не ранее 1 октября 2023 года.

«Единовременная выплата в 200 000 рублей предоставляется военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации, заключившим контракты с Минобороны, но не ранее 1 октября 2023 года», — говорится в постановлении правительства Тюменской области. Документ подписан губернатором Александром Моором.

Чтобы получить деньги граждане должны подписать контракт, а тюменский пункт отбора на военную службу передать эти сведения в департамент социального развития региона. Деньги поступят на счета получателей в течение трех дней.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменцы, служащие по призыву, а также мобилизованные, получат по 200 000 рублей от властей области, если заключат контракты с Минобороны. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. Контракты должны быть подписаны не ранее 1 октября 2023 года. «Единовременная выплата в 200 000 рублей предоставляется военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации, заключившим контракты с Минобороны, но не ранее 1 октября 2023 года», — говорится в постановлении правительства Тюменской области. Документ подписан губернатором Александром Моором. Чтобы получить деньги граждане должны подписать контракт, а тюменский пункт отбора на военную службу передать эти сведения в департамент социального развития региона. Деньги поступят на счета получателей в течение трех дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...