В Кургане на перекрестке столкнулись две машины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на перекрестке Красина — Горького, где не работал светофор, произошло ДТП между двумя легковыми автомобилями. На месте работают бригады скорой помощи и спасатели. Об этом URA.RU сообщил очевидец.

«Перекресток Красина и Горького не работает светофор, авария», — написал очевидец. На место приехали машины скорой помощи и спасателей.

URA.RU обратилось в ГИБДД города за комментарием, чтобы выяснить подробности ДТП. Информация дополнится после получения ответа.

Ранее URA.RU писало, что из-за роста аварий глава курганской ГИБДД Чебыкин обратился к федеральной структуре. В ходе встречи с ФКУ Упрдор «Южный Урал» были обсуждены аварийные участки трасс в регионе.