02 ноября 2023

В Кургане на перекрестке, где выключили светофор, произошла авария. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
В Кургане на перекрестке столкнулись две машины Фото:

В Кургане на перекрестке Красина — Горького, где не работал светофор, произошло ДТП между двумя легковыми автомобилями. На месте работают бригады скорой помощи и спасатели. Об этом URA.RU сообщил очевидец.

«Перекресток Красина и Горького не работает светофор, авария», — написал очевидец. На место приехали машины скорой помощи и спасателей.

URA.RU обратилось в ГИБДД города за комментарием, чтобы выяснить подробности ДТП. Информация дополнится после получения ответа.

Ранее URA.RU писало, что из-за роста аварий глава курганской ГИБДД Чебыкин обратился к федеральной структуре. В ходе встречи с ФКУ Упрдор «Южный Урал» были обсуждены аварийные участки трасс в регионе.

В Кургане на перекрестке, где выключили светофор, столкнулись две машины
В Кургане на перекрестке, где выключили светофор, столкнулись две машины
Фото:

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В Кургане на перекрестке Красина — Горького, где не работал светофор, произошло ДТП между двумя легковыми автомобилями. На месте работают бригады скорой помощи и спасатели. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «Перекресток Красина и Горького не работает светофор, авария», — написал очевидец. На место приехали машины скорой помощи и спасателей. URA.RU обратилось в ГИБДД города за комментарием, чтобы выяснить подробности ДТП. Информация дополнится после получения ответа. Ранее URA.RU писало, что из-за роста аварий глава курганской ГИБДД Чебыкин обратился к федеральной структуре. В ходе встречи с ФКУ Упрдор «Южный Урал» были обсуждены аварийные участки трасс в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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