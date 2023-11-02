Из-за коронавируса в курганском центре Илизарова вводят особый режим работы

03 ноября 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

В центре имени Илизарова ввели особый режим работы из-за коронавируса и гриппа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В курганском центе имени Илизарова вводят особый режим работы с 4 ноября из-за подъема заболеваемости коронавирусом (COVID-19), гриппом и ОРВИ. Пациентам будет запрещено покидать пределы здания и видеться с родственниками. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте». «В Центре Илизарова введен особый санитарно-эпидемический режим. В период эпидемического подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с 4 ноября 2023 года и до особого распоряжения введены ограничения на выход пациентов и ухаживающих лиц за пределы здания (исключение — выписка), посещения пациентов родственниками и пропуск в отделения и подразделения лиц, не являющихся сотрудниками учреждения», — говорится в сообщении. Также в центре Илизарова введены ограничения, связанные с госпитализацией. В приемном отделении разрешается нахождение не более одного сопровождающего лица. Вход амбулаторных пациентов на диагностические обследования осуществляется через центральный вход корпуса №1. Для этого необходимо иметь направление. При этом прием передач пациентам осуществляется в прежнем режиме.

В курганском центе имени Илизарова вводят особый режим работы с 4 ноября из-за подъема заболеваемости коронавирусом (COVID-19), гриппом и ОРВИ. Пациентам будет запрещено покидать пределы здания и видеться с родственниками. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте». «В Центре Илизарова введен особый санитарно-эпидемический режим. В период эпидемического подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с 4 ноября 2023 года и до особого распоряжения введены ограничения на выход пациентов и ухаживающих лиц за пределы здания (исключение — выписка), посещения пациентов родственниками и пропуск в отделения и подразделения лиц, не являющихся сотрудниками учреждения», — говорится в сообщении. Также в центре Илизарова введены ограничения, связанные с госпитализацией. В приемном отделении разрешается нахождение не более одного сопровождающего лица. Вход амбулаторных пациентов на диагностические обследования осуществляется через центральный вход корпуса №1. Для этого необходимо иметь направление. При этом прием передач пациентам осуществляется в прежнем режиме.