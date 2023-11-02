02 ноября 2023

Тюменским чиновникам оплатят лечение импотенции за счет бюджета

© Служба новостей «URA.RU»
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Медицинский центр для пациентов с инфекционными заболеваниями. Свердловская область, Краснотурьинск , кабинет врача, медицинский центр для пациентов с инфекционными заболеваниями, город краснотурьинск
Чиновники получат расширенный набор медуслуг Фото:

Власти Тюменской области закупают VIP-страховки ДМС для сотрудников управления капительного строительства, по которым, в числе прочего, они смогут получать лечение бесплодия, эректильной дисфункции, зубопротезирование и консультации более чем 30 узких специалистов. Информация представлена на сайте госзакупок.

«Оказание услуг добровольного медицинского страхования сотрудников управления капитального строительства Тюменской области. Набор медицинских услуг в рамках ДМС должен выходить за пределы медуслуг, предусмотренных программой бесплатной медпомощи. Программа включает в себя лечение по медицинским показаниям бесплодия, расстройства эректильной функции, стоматологическую помощь — имплантологию, зубопротезирование и прочее», — говорится в документах закупки.

По контракту 78 сотрудников управления получат помощь на 1 560 000 рублей. В список входит обслуживание в поликлиниках, различные лабораторные исследования, лечебный массаж, стационарная помощь на дому, выезд спецскорой, санаторно-курортное лечение, консультации более чем 30 узких специалистов и прочие услуги и манипуляции.

Ранее URA.RU писало, что Тюменская областная дума обеспечит полисами ДМС бывших сотрудников, которые находятся на пенсии. Стоимость контракта составляла 1 500 000 рублей.

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Власти Тюменской области закупают VIP-страховки ДМС для сотрудников управления капительного строительства, по которым, в числе прочего, они смогут получать лечение бесплодия, эректильной дисфункции, зубопротезирование и консультации более чем 30 узких специалистов. Информация представлена на сайте госзакупок. «Оказание услуг добровольного медицинского страхования сотрудников управления капитального строительства Тюменской области. Набор медицинских услуг в рамках ДМС должен выходить за пределы медуслуг, предусмотренных программой бесплатной медпомощи. Программа включает в себя лечение по медицинским показаниям бесплодия, расстройства эректильной функции, стоматологическую помощь — имплантологию, зубопротезирование и прочее», — говорится в документах закупки. По контракту 78 сотрудников управления получат помощь на 1 560 000 рублей. В список входит обслуживание в поликлиниках, различные лабораторные исследования, лечебный массаж, стационарная помощь на дому, выезд спецскорой, санаторно-курортное лечение, консультации более чем 30 узких специалистов и прочие услуги и манипуляции. Ранее URA.RU писало, что Тюменская областная дума обеспечит полисами ДМС бывших сотрудников, которые находятся на пенсии. Стоимость контракта составляла 1 500 000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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