Курганскому призывнику грозит штраф за неявку в военкомат по повестке

В Кургане призывник не явился на комиссию и рискует попасть под штрафы в размере 10 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Призыв — 2023

В Кургане призывнику за неявку в военкомат без уважительной причины грозит административная ответственность. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кургана в посте в соцсети «Вконтакте».

«Как информирует военный комиссариат Кургана, имеются случаи неявки призывников в военкомат… Так, одному из призывников была вручена повестка на призывную комиссию и направление на медицинское обследование, от которых он уклонился», — пишет пресс-служба мэрии. В соответствии со статьями 21.5 и 21.6 КоАП такие действия влекут за собой штраф в размере 10 тысяч рублей за каждое нарушение.

Сейчас в Курганской области продолжается осенняя призывная кампания. Всего в регионе в период осенней призывной кампании планируется отправить в армию около 900 новобранцев. В ВС РФ уже отправлены более 30% призывников.

Ранее URA.RU писало, что военный комиссариат Кургана передал в Следственный комитет материалы на 11 юношей, не явившихся в военкомат во время весенней призывной кампании 2023 года. Также сообщалось, что 24-летний житель получил штраф в 100 тысяч рублей за уклонение от службы в армии по решению суда.