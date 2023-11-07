07 ноября 2023

Курганскому призывнику грозит штраф за неявку в военкомат по повестке

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Призыв в армию. Курган, армия, солдаты, призыв, призывники, новобранцы, берцы, призыв в армию
В Кургане призывник не явился на комиссию и рискует попасть под штрафы в размере 10 тысяч рублей Фото:
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Призыв — 2023

В Кургане призывнику за неявку в военкомат без уважительной причины грозит административная ответственность. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кургана в посте в соцсети «Вконтакте».

«Как информирует военный комиссариат Кургана, имеются случаи неявки призывников в военкомат… Так, одному из призывников была вручена повестка на призывную комиссию и направление на медицинское обследование, от которых он уклонился», — пишет пресс-служба мэрии. В соответствии со статьями 21.5 и 21.6 КоАП такие действия влекут за собой штраф в размере 10 тысяч рублей за каждое нарушение.

Сейчас в Курганской области продолжается осенняя призывная кампания. Всего в регионе в период осенней призывной кампании планируется отправить в армию около 900 новобранцев. В ВС РФ уже отправлены более 30% призывников.

Ранее URA.RU писало, что военный комиссариат Кургана передал в Следственный комитет материалы на 11 юношей, не явившихся в военкомат во время весенней призывной кампании 2023 года. Также сообщалось, что 24-летний житель получил штраф в 100 тысяч рублей за уклонение от службы в армии по решению суда.

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В Кургане призывнику за неявку в военкомат без уважительной причины грозит административная ответственность. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кургана в посте в соцсети «Вконтакте». «Как информирует военный комиссариат Кургана, имеются случаи неявки призывников в военкомат… Так, одному из призывников была вручена повестка на призывную комиссию и направление на медицинское обследование, от которых он уклонился», — пишет пресс-служба мэрии. В соответствии со статьями 21.5 и 21.6 КоАП такие действия влекут за собой штраф в размере 10 тысяч рублей за каждое нарушение. Сейчас в Курганской области продолжается осенняя призывная кампания. Всего в регионе в период осенней призывной кампании планируется отправить в армию около 900 новобранцев. В ВС РФ уже отправлены более 30% призывников. Ранее URA.RU писало, что военный комиссариат Кургана передал в Следственный комитет материалы на 11 юношей, не явившихся в военкомат во время весенней призывной кампании 2023 года. Также сообщалось, что 24-летний житель получил штраф в 100 тысяч рублей за уклонение от службы в армии по решению суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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