«Новым людям» Тюмени пришлось съехать из офиса в центре города из-за нехватки средств на оплату аренды. Об этом URA.RU сообщают инсайдеры из тюменской политтусовки.
«Раньше штаб располагался на центральной пешеходной улице Дзержинского, а теперь переехал ближе к спальному району, в район технопарка. Сумма оказалась неподъемной: бюджет отделения урезали после провала на выборах», — сообщают собеседники агентства.
Смену адреса прокомментировали в штабе партии. Там сообщили, что переезд связан с тем, что искали помещение поближе к автобусным остановкам.
«Новые люди» не взяли мандатов на выборах в гордуму Тюмени. Основной кандидат Рудик Манукян снялся с выборов, сославшись на проблемы со здоровьем, после чего его поместили под стражу.
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