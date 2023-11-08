«Новым людям» Тюмени пришлось съехать из офиса в центре города

09 ноября 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

«Новые люди» меняют офис в Тюмени Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU «Новым людям» Тюмени пришлось съехать из офиса в центре города из-за нехватки средств на оплату аренды. Об этом URA.RU сообщают инсайдеры из тюменской политтусовки. «Раньше штаб располагался на центральной пешеходной улице Дзержинского, а теперь переехал ближе к спальному району, в район технопарка. Сумма оказалась неподъемной: бюджет отделения урезали после провала на выборах», — сообщают собеседники агентства. Смену адреса прокомментировали в штабе партии. Там сообщили, что переезд связан с тем, что искали помещение поближе к автобусным остановкам. «Новые люди» получат последний шанс остаться в тюменской политике «Новые люди» не взяли мандатов на выборах в гордуму Тюмени. Основной кандидат Рудик Манукян снялся с выборов, сославшись на проблемы со здоровьем, после чего его поместили под стражу.

«Новым людям» Тюмени пришлось съехать из офиса в центре города из-за нехватки средств на оплату аренды. Об этом URA.RU сообщают инсайдеры из тюменской политтусовки. «Раньше штаб располагался на центральной пешеходной улице Дзержинского, а теперь переехал ближе к спальному району, в район технопарка. Сумма оказалась неподъемной: бюджет отделения урезали после провала на выборах», — сообщают собеседники агентства. Смену адреса прокомментировали в штабе партии. Там сообщили, что переезд связан с тем, что искали помещение поближе к автобусным остановкам. «Новые люди» не взяли мандатов на выборах в гордуму Тюмени. Основной кандидат Рудик Манукян снялся с выборов, сославшись на проблемы со здоровьем, после чего его поместили под стражу.