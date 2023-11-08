08 ноября 2023

«Новым людям» Тюмени пришлось съехать из офиса в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
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Офис партии Новые люди. Пермь, партия новые люди
«Новые люди» меняют офис в Тюмени Фото:

«Новым людям» Тюмени пришлось съехать из офиса в центре города из-за нехватки средств на оплату аренды. Об этом URA.RU сообщают инсайдеры из тюменской политтусовки.

«Раньше штаб располагался на центральной пешеходной улице Дзержинского, а теперь переехал ближе к спальному району, в район технопарка. Сумма оказалась неподъемной: бюджет отделения урезали после провала на выборах», — сообщают собеседники агентства.

Смену адреса прокомментировали в штабе партии. Там сообщили, что переезд связан с тем, что искали помещение поближе к автобусным остановкам.

«Новые люди» получат последний шанс остаться в тюменской политике

«Новые люди» не взяли мандатов на выборах в гордуму Тюмени. Основной кандидат Рудик Манукян снялся с выборов, сославшись на проблемы со здоровьем, после чего его поместили под стражу.

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«Новым людям» Тюмени пришлось съехать из офиса в центре города из-за нехватки средств на оплату аренды. Об этом URA.RU сообщают инсайдеры из тюменской политтусовки. «Раньше штаб располагался на центральной пешеходной улице Дзержинского, а теперь переехал ближе к спальному району, в район технопарка. Сумма оказалась неподъемной: бюджет отделения урезали после провала на выборах», — сообщают собеседники агентства. Смену адреса прокомментировали в штабе партии. Там сообщили, что переезд связан с тем, что искали помещение поближе к автобусным остановкам. «Новые люди» не взяли мандатов на выборах в гордуму Тюмени. Основной кандидат Рудик Манукян снялся с выборов, сославшись на проблемы со здоровьем, после чего его поместили под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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