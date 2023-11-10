10 ноября 2023

Пьяный курганец напал с ножом на участкового из-за бывшей жены

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганца заключили под стражу за нападение на полицейского Фото:

Пьяный житель Шадринска (Курганская область) пытался порезать участкового полиции, когда тот приехал по жалобе его бывшей жены. Информация об этом опубликована в telegram-канале «СУ СК России по Курганской области».

«Вечером 8 ноября шадринец пытался ножом нанести удар участковому уполномоченному. Полицейский прибыл в дом по обращению бывшей супруги обвиняемого, сообщившей в правоохранительные органы о его агрессивном поведении», — указано в посте ведомства.

По данным следствия, агрессивного шадринца заключили под стражу. На него завели уголовное дело.

Ранее курганец, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, набросился на полицейского на одной из городских улиц. Это произошло в момент, когда нетрезвого мужчину хотели увезти в местный отдел. Его осудили на два года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Пьяный житель Шадринска (Курганская область) пытался порезать участкового полиции, когда тот приехал по жалобе его бывшей жены. Информация об этом опубликована в telegram-канале «СУ СК России по Курганской области». «Вечером 8 ноября шадринец пытался ножом нанести удар участковому уполномоченному. Полицейский прибыл в дом по обращению бывшей супруги обвиняемого, сообщившей в правоохранительные органы о его агрессивном поведении», — указано в посте ведомства. По данным следствия, агрессивного шадринца заключили под стражу. На него завели уголовное дело. Ранее курганец, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, набросился на полицейского на одной из городских улиц. Это произошло в момент, когда нетрезвого мужчину хотели увезти в местный отдел. Его осудили на два года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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