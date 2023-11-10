Пьяный курганец напал с ножом на участкового из-за бывшей жены

Курганца заключили под стражу за нападение на полицейского Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пьяный житель Шадринска (Курганская область) пытался порезать участкового полиции, когда тот приехал по жалобе его бывшей жены. Информация об этом опубликована в telegram-канале «СУ СК России по Курганской области».

«Вечером 8 ноября шадринец пытался ножом нанести удар участковому уполномоченному. Полицейский прибыл в дом по обращению бывшей супруги обвиняемого, сообщившей в правоохранительные органы о его агрессивном поведении», — указано в посте ведомства.

По данным следствия, агрессивного шадринца заключили под стражу. На него завели уголовное дело.

Ранее курганец, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, набросился на полицейского на одной из городских улиц. Это произошло в момент, когда нетрезвого мужчину хотели увезти в местный отдел. Его осудили на два года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.