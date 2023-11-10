Владельца тюменского бара наказали за отказ пустить в заведение инвалида

Предприниматель не согласился с решением и подал апелляцию, но проиграл Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Тюменской области владелец бара «Секреты» был оштрафован на 150 000 рублей за то, что посетительницу с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) не пустили в заведение без объяснения причин. В областном управлении Роспотребнадзора сообщили, что суд признал собственника виновным в нарушении прав потребителей.

«В феврале текущего года, предварительно забронировав место в кафе-баре „Секреты“, потребитель с ограниченными возможностями здоровья пыталась получить услуги общественного питания, оказываемые ООО „Лимитед“. По прибытии потребителю и сопровождающим лицам, на которых был забронирован стол, было отказано в посещении без объяснения причин. Управлением общество было признано виновным <…> и подвергнуто наказанию в виде административного штрафа в размере 150 000 рублей», — сообщается в telegram-канале ведомства. Нарушитель попытался обжаловать постановление, однако в двух судах вышестоящих инстанций решение было признано обоснованным.