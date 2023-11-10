Любимый ансамбль Шумкова приготовил сюрприз для имиджевого проекта Путина

Курганская группа «Цветень» споет новые песни на ВДНХ

Музыкальная группа из Кургана исполнит новые песни на ВДНХ в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Курганский ансамбль «Цветень», который является любимым музыкальным коллективом губернатора Вадима Шумкова, споет свои новые песни 22 ноября на ВДНХ в Москве. Выставка стала имиджевым проектом президента России Владимира Путина. Информацию о новых песнях предоставили URA.RU худрук группы Стас Белинский и директор коллектива Виктор Шведов.

«На ВДНХ мы споем новые песни — „Лавочка“, „Селезень“, „Кудри“, „На речке“. Основу нашего концерта на выставке составит настоящий русский фольклор, старинные песни Курганской области и других регионов России, обрамленных в современную аранжировку в этно-поп стиле», — уточнили руководители ансамбля «Цветень».

Директор ансамбля отметил, что россиянам понравились такие хиты из репертуара как — «Залетка», «Танечка», «Матюшка». Они набрали миллионы просмотров в соцсетях. Руководители коллектива подчеркнули, что новые песни создаются в рамках реализации проекта «Ансамбль Цветень. Юбилейный концерт» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и будут опубликованы лишь к весне 2024 года, а поклонники из Москвы и гости выставки «Россия» смогут их услышать уже 22 ноября.

Ранее глава Курганской области Вадим Шумков пообещал поддержать народный ансамбль «Цветень» губернаторским грантом. Также он называл участников коллектива «крутыми ребятами» и похвалил их за красивое исполнение казачьих песен. «Цветень» регулярно выступает на праздничных мероприятиях, организованных курганскими властями.