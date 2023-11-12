12 ноября 2023
11 ноября 2023
10 ноября 2023

Курганцев позвали строить объекты «Газпрома» в условиях Крайнего Севера

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО, янао, месторождение, факела, попутный газ, ямал
Работать предстоит на объектах Бованенковского месторождения в ЯНАО Фото:

Жителей Курганской области позвали на работу в ЯНАО. Трудиться предстоит вахтовым методом на объектах инфраструктуры ПАО «Газпром» на территории Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения. Компании требуются помощники машиниста бурильно-крановой самоходной машины (БКСМ) с соответствующими навыками, указано в описании к вакансии.

«Работа для жителей Курганской области вахтовым методом на объектах строительства ПАО „Газпром“, Ямал, Бованенковское месторождение. Зарплата: 190 000 — 208 000 рублей. Срок вахты: 45 смен. Обязанности: управление и ремонт силовой установки БКСМ, бурение и установка столбов и ограждений», — написано на портале «Авито».

Работодатель обещает предоставить сотрудникам униформу, трехразовое горячее питание и оплатить проезд к месту работы. В организации действуют системы стажировок, переобучения и повышения квалификации.

Ранее курганцам предлагали работать машинистами на трубоукладчиках на Восточно-Мессояхском нефтегазовом месторождении в ЯНАО. Соискателям предлагали зарплату, превышающую 300 тысяч рублей.

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Жителей Курганской области позвали на работу в ЯНАО. Трудиться предстоит вахтовым методом на объектах инфраструктуры ПАО «Газпром» на территории Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения. Компании требуются помощники машиниста бурильно-крановой самоходной машины (БКСМ) с соответствующими навыками, указано в описании к вакансии. «Работа для жителей Курганской области вахтовым методом на объектах строительства ПАО „Газпром“, Ямал, Бованенковское месторождение. Зарплата: 190 000 — 208 000 рублей. Срок вахты: 45 смен. Обязанности: управление и ремонт силовой установки БКСМ, бурение и установка столбов и ограждений», — написано на портале «Авито». Работодатель обещает предоставить сотрудникам униформу, трехразовое горячее питание и оплатить проезд к месту работы. В организации действуют системы стажировок, переобучения и повышения квалификации. Ранее курганцам предлагали работать машинистами на трубоукладчиках на Восточно-Мессояхском нефтегазовом месторождении в ЯНАО. Соискателям предлагали зарплату, превышающую 300 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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