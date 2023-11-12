Курганцев позвали строить объекты «Газпрома» в условиях Крайнего Севера

Работать предстоит на объектах Бованенковского месторождения в ЯНАО Фото: Максим Егоров © URA.RU

Жителей Курганской области позвали на работу в ЯНАО. Трудиться предстоит вахтовым методом на объектах инфраструктуры ПАО «Газпром» на территории Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения. Компании требуются помощники машиниста бурильно-крановой самоходной машины (БКСМ) с соответствующими навыками, указано в описании к вакансии.

«Работа для жителей Курганской области вахтовым методом на объектах строительства ПАО „Газпром“, Ямал, Бованенковское месторождение. Зарплата: 190 000 — 208 000 рублей. Срок вахты: 45 смен. Обязанности: управление и ремонт силовой установки БКСМ, бурение и установка столбов и ограждений», — написано на портале «Авито».

Работодатель обещает предоставить сотрудникам униформу, трехразовое горячее питание и оплатить проезд к месту работы. В организации действуют системы стажировок, переобучения и повышения квалификации.

Ранее курганцам предлагали работать машинистами на трубоукладчиках на Восточно-Мессояхском нефтегазовом месторождении в ЯНАО. Соискателям предлагали зарплату, превышающую 300 тысяч рублей.