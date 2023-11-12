12 ноября 2023
11 ноября 2023

В Тюмени отказались развивать микрорайон Ватутина

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города с высоты. Тюмень, частные дома, частный сектор, тюмень, виды тюмени
В микрорайоне нет возможности построить ТЦ с ресторанами и кинотеатрами Фото:

В Тюмени в микрорайоне Ватутина нет возможности построить торговые центры с кинотеатрами и ресторанами. Об этом заявили в администрации города. Инфраструктуру обновят на находящихся рядом территориях.

«Микрорайон Ватутина представляет собой территорию сложившейся застройки. Построить большие торговые центры, в которых были бы кинотеатры, рестораны, супермаркеты и т. д., нет возможности. При проведении комплексного развития территорий, находящихся рядом, обязательно обновится инфраструктура», — сообщили в группе мэрии. Там же добавили, что все необходимые социальные объекты в микрорайоне есть.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени снесут 132 дома из-за КРТ. Власти планируют заниматься комплексным развитием 17 территорий.

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В Тюмени в микрорайоне Ватутина нет возможности построить торговые центры с кинотеатрами и ресторанами. Об этом заявили в администрации города. Инфраструктуру обновят на находящихся рядом территориях. «Микрорайон Ватутина представляет собой территорию сложившейся застройки. Построить большие торговые центры, в которых были бы кинотеатры, рестораны, супермаркеты и т. д., нет возможности. При проведении комплексного развития территорий, находящихся рядом, обязательно обновится инфраструктура», — сообщили в группе мэрии. Там же добавили, что все необходимые социальные объекты в микрорайоне есть. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени снесут 132 дома из-за КРТ. Власти планируют заниматься комплексным развитием 17 территорий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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