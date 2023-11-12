В Тюмени отказались развивать микрорайон Ватутина

13 ноября 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

В микрорайоне нет возможности построить ТЦ с ресторанами и кинотеатрами Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени в микрорайоне Ватутина нет возможности построить торговые центры с кинотеатрами и ресторанами. Об этом заявили в администрации города. Инфраструктуру обновят на находящихся рядом территориях. «Микрорайон Ватутина представляет собой территорию сложившейся застройки. Построить большие торговые центры, в которых были бы кинотеатры, рестораны, супермаркеты и т. д., нет возможности. При проведении комплексного развития территорий, находящихся рядом, обязательно обновится инфраструктура», — сообщили в группе мэрии. Там же добавили, что все необходимые социальные объекты в микрорайоне есть. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени снесут 132 дома из-за КРТ. Власти планируют заниматься комплексным развитием 17 территорий.

В Тюмени в микрорайоне Ватутина нет возможности построить торговые центры с кинотеатрами и ресторанами. Об этом заявили в администрации города. Инфраструктуру обновят на находящихся рядом территориях. «Микрорайон Ватутина представляет собой территорию сложившейся застройки. Построить большие торговые центры, в которых были бы кинотеатры, рестораны, супермаркеты и т. д., нет возможности. При проведении комплексного развития территорий, находящихся рядом, обязательно обновится инфраструктура», — сообщили в группе мэрии. Там же добавили, что все необходимые социальные объекты в микрорайоне есть. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени снесут 132 дома из-за КРТ. Власти планируют заниматься комплексным развитием 17 территорий.