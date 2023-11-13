Учителей подозревают в подлоге документов, представленных в суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудников школы №22 из Кургана подозревают в подлоге документов о расписании уроков, представленных в суде. Истец считает, что таким образом работники учреждения пытаются избежать наказания за произошедшую во время посещения планетария драку между школьниками, в которой один из детей получил травму глаза. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила Екатерина Филатова, истец и мама пострадавшего мальчика. На данный момент женщина пытается через суд привлечь виновных к возмещению морального вреда.

«Учителя на судебном заседании утверждали, что планетарий проходил в свободное от занятий время. Это противоречит информации, которая имеется в родительском чате, а также записям расписания в дневниках детей. В этот день у детей было четыре урока, а не три урока, как в представленных документах школой в суд», — рассказала URA.RU Филатова. Во время драки ее сын получил проникающее ранение роговицы глаза с выпадением радужки. На судебном заседании было также зафиксировано, что деньги на планетарий собирала завуч школы, договора между планетарием и школой заключено не было.

На суде адвокат школы утверждал, что само мероприятие проходило не на территории школы. Со слов Филатовой, это противоречит сообщению в родительском чате от классного руководителя первого класса (там учится пострадавший мальчик). Как указано в сообщении в чате, преподаватель прописала, что планетарий пройдет на внутришкольном дворе. На прошедшем ранее заседании учителя не смогли пояснить, почему пренебрегли своими должностными обязанностями и оставили одного сотрудника планетария на 50 детей.

Между тем, женщина заявила, что мальчик, который нанес удар, избежал мер воздействия соответственных возрасту из-за связей родителей, так как, с ее слов, школьник является сыном бывшего начальника ГИБДД России по Курганской области (его родители также присутствовали на суде как третьи лица). Филатова пояснила, что его сын даже не был поставлен на профилактический учет.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментариям к сотрудникам школы №22. На звонок журналиста никто не ответил. В случае, если удастся дозвониться, информация будет дополнена.

Ранее URA.RU писало, что курганскому школьнику повредили глаз во время драки. Между сверстниками произошел конфликт во время посещения планетария. Тогда мальчик получил травму из-за сломанной линзы в очках. Мама школьника обратилась в суд, чтобы возместить моральный ущерб, причиненный ее сыну. На первом заседании ребенка пытались выставить виноватым в произошедшем.

Новое расписание, которое представители школы предоставили в суде Скрин: читатель URA.RU

Представитель школы на суде утверждал, что планетарий проходил не на территории школы Скрин: читатель URA.RU

Курганских учителей подозревают в подлоге документов Скрин: читатель URA.RU