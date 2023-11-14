По данным источника, пока реготделение ЕР по выполнению плана находится в «оранжевой зоне» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области у представителей реготделения «Единой России» пока не получается выполнить план по привлечению жителей к прохождению тестирования на знание Конституции РФ, которое руководство партии запустило перед президентскими выборами 2024 года. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с региональными властями.

«Сейчас реготделение по выполнению плана находится в „оранжевой зоне“. Местные единороссы планируют подняться хотя бы до „желтой“. Чтобы достичь этого, нужно набрать как можно больше участников среди тех, кого ранее включили в накопленную базу людей лояльных партии и президенту. Для этого политики хотят среди участников из региона разыграть дополнительные подарки», — сообщил источник. По данным другого источника, чтобы достичь плана в регионе нужно вовлечь в тестирование почти 200 тысяч человек.

Онлайн-конкурс, посвященный 30-летию Конституции РФ начался в октябре. Участники отвечают на десять вопросов об основах Конституции, после чего у них появляется возможность получить призы. Для участия на сайте тестирования нужно указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, домашний адрес, электронную почту и номер телефона.

«Мы предлагаем избирателям Курганской области старше 18 лет пройти этот тест. Идентификацию человека проводим для того, чтобы был шанс получить приз. Квартиру можно не указывать. Между регионами нашей страны существует определенная конкуренция и процентовка позволяет сравнивать регионы между собой. До глубины души обидно, что курганцы вставляют эти колкие замечания по выполнению плана», — объяснил URA.RU руководитель регионального исполкома «Единой России» Родион Вяткин.

Ранее стало известно, что проблемы с выполнением плана по тестированию возникли в свердловском отделении ЕР. Считается, что при помощи тестирования «Единая Россия» актуализирует базу своих сторонников.