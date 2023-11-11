Екатеринбург проваливает кампанию «Единой России» перед президентскими выборами

Электронное тестирование запустили в октябре, закончится оно 25 ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Екатеринбург проваливает всероссийское тестирование на знание Конституции РФ, которое руководство «Единой России» инициировало перед президентскими выборами-2024. Как стало известно URA.RU, за две недели до окончания акции средний процент исполнения задачи по городу — 4,2%.

Тестирование стартовало в октябре. Считается, что при помощи его «Единая Россия» пытается актуализировать базу своих сторонников. Проект, по словам свердловских партийцев, на контроле у секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака.

В нем должны поучаствовать порядка 338 тысяч екатеринбуржцев, следует из свежих (от 10 ноября) отчетов, оказавшихся в распоряжении агентства. Изначально, как утверждает источник URA.RU в муниципальной власти, в организации участвовали якобы только единороссы, затем подключились мэрия и префекты — включая тех, кто не возглавляет местные отделения «Единой России». Ведь глава города Алексей Орлов — первый замсекретаря реготделения партии.

В Орджоникидзевском районе реферальной ссылкой воспользовались 2,46% жителей от запланированного количества, в Октябрьском районе — 2,7%, в Верх-Исетском — 3,6%, в Чкаловском — 4,3%, в Кировском — 4,6%, в Ленинском — 5,5%, в Железнодорожном — 6,6%. Данные по новому, Академическому, району отдельно не учитываются — возможно, потому, что там еще не создали ячейку ЕР.

Пытаясь выправить статистику, главы как минимум двух районов — Чкаловского (Евгений Шипицын) и Орджоникидзевского (Роман Кравченко) — запустили рекламную кампанию: на улицах появились билборды с их лицами, QR-кодами и призывами ответить на вопросы о Конституции. Там также размещены логотипы городской, районной администраций и «Альянса ТОС». Это одна из флагманских структур авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые». С ее публичным представителем — экс-депутатом Эдуардом Мансуровым — мэрия боролась на недавних выборах в думу: его сначала сняли с праймериз «Единой России», а затем не позволили выдвинуться в Орджоникидзевском округе №17 через сбор подписей. Там в итоге победил глава волонтерского центра РМК Владислав Овчинников.

Источник агентства в мэрии утверждает, что сотрудничество с «Альянсом ТОС» Шипицын и Кравченко якобы согласовали у начальства. В разговоре с корреспондентом Шипицын подтвердил, что показывал билборды представителям горадминистрации. «Без комментариев», — сказал Кравченко.

Такие билборды на улицах Екатеринбурга появились в конце рабочей недели. Орджоникидзевский район Фото: читатель URA.RU

Чкаловский район Фото: читатель URA.RU