Мэр Тобольска рассказал о тратах бюджета на Новый год

Из бюджета Тобольска на организацию новогодних городских мероприятий потратят столько же, сколько и в прошлом году, а активности для горожан, в числе прочего, призвали устраивать представителей бизнеса. Об этом в своем telegram-канале написал мэр города Максим Афанасьев.
«У нас будет установлено три большие елки: кремлевская на традиционном месте, елка на Пятницком катке, и новая в Александровском саду. Остаемся в рамках трат прошлого года. Ждем бизнес в городских новогодних мероприятиях. Уже есть первые желающие организовать на своей территории активности», — рассказал мэр Тобольска.
Он также отметил, что жителей ждет благотворительный концерт в поддержку участников СВО. Также в городе построят снежный городок, он разместится в нижнем посаде. Кроме того, в городе откроют катки, ледовые городки и горки.
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