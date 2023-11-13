13 ноября 2023

Мэр Тобольска рассказал о тратах бюджета на Новый год

Глава Тобольска призвал бизнес потратиться на новогодние развлечения горожан
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тобольск, елка, тобольск, водонапорная башня
В этом году в Тобольске установят три большие елки Фото:

Из бюджета Тобольска на организацию новогодних городских мероприятий потратят столько же, сколько и в прошлом году, а активности для горожан, в числе прочего, призвали устраивать представителей бизнеса. Об этом в своем telegram-канале написал мэр города Максим Афанасьев.

«У нас будет установлено три большие елки: кремлевская на традиционном месте, елка на Пятницком катке, и новая в Александровском саду. Остаемся в рамках трат прошлого года. Ждем бизнес в городских новогодних мероприятиях. Уже есть первые желающие организовать на своей территории активности», — рассказал мэр Тобольска.

Он также отметил, что жителей ждет благотворительный концерт в поддержку участников СВО. Также в городе построят снежный городок, он разместится в нижнем посаде. Кроме того, в городе откроют катки, ледовые городки и горки.

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Из бюджета Тобольска на организацию новогодних городских мероприятий потратят столько же, сколько и в прошлом году, а активности для горожан, в числе прочего, призвали устраивать представителей бизнеса. Об этом в своем telegram-канале написал мэр города Максим Афанасьев. «У нас будет установлено три большие елки: кремлевская на традиционном месте, елка на Пятницком катке, и новая в Александровском саду. Остаемся в рамках трат прошлого года. Ждем бизнес в городских новогодних мероприятиях. Уже есть первые желающие организовать на своей территории активности», — рассказал мэр Тобольска. Он также отметил, что жителей ждет благотворительный концерт в поддержку участников СВО. Также в городе построят снежный городок, он разместится в нижнем посаде. Кроме того, в городе откроют катки, ледовые городки и горки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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