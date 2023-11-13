Мэр Тобольска рассказал о тратах бюджета на Новый год

Глава Тобольска призвал бизнес потратиться на новогодние развлечения горожан

14 ноября 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

В этом году в Тобольске установят три большие елки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Из бюджета Тобольска на организацию новогодних городских мероприятий потратят столько же, сколько и в прошлом году, а активности для горожан, в числе прочего, призвали устраивать представителей бизнеса. Об этом в своем telegram-канале написал мэр города Максим Афанасьев. «У нас будет установлено три большие елки: кремлевская на традиционном месте, елка на Пятницком катке, и новая в Александровском саду. Остаемся в рамках трат прошлого года. Ждем бизнес в городских новогодних мероприятиях. Уже есть первые желающие организовать на своей территории активности», — рассказал мэр Тобольска. Он также отметил, что жителей ждет благотворительный концерт в поддержку участников СВО. Также в городе построят снежный городок, он разместится в нижнем посаде. Кроме того, в городе откроют катки, ледовые городки и горки.

Из бюджета Тобольска на организацию новогодних городских мероприятий потратят столько же, сколько и в прошлом году, а активности для горожан, в числе прочего, призвали устраивать представителей бизнеса. Об этом в своем telegram-канале написал мэр города Максим Афанасьев. «У нас будет установлено три большие елки: кремлевская на традиционном месте, елка на Пятницком катке, и новая в Александровском саду. Остаемся в рамках трат прошлого года. Ждем бизнес в городских новогодних мероприятиях. Уже есть первые желающие организовать на своей территории активности», — рассказал мэр Тобольска. Он также отметил, что жителей ждет благотворительный концерт в поддержку участников СВО. Также в городе построят снежный городок, он разместится в нижнем посаде. Кроме того, в городе откроют катки, ледовые городки и горки.