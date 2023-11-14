Подруга рассказала о подозреваемом в двойном убийстве школьнике из Екатеринбурга

Свердловчанин, подозреваемый в убийстве, запрещал школьнице общаться с друзьями

14 ноября 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

Подозреваемый в убийстве 14-летней школьницы и ее матери в Екатеринбурге 16-летний Антон (имя изменено) был строгим и запрещал бывшей девушке Алене (имя изменено, ей сейчас 14 лет) общаться с друзьями. В разговоре с корреспондентом URA.RU она рассказала, что они встречались с пятого класса. Они познакомились в детстве, Антон вместе с мамой пришел в гости к Алене. Она не смогла вспомнить, в какой день это было. По словам Алены, с Антоном они лишь один раз ходили гулять (это было в июле). Большую часть времени они переписывались в мессенджерах. Их общение прервалось, когда парень остался без сим-карты. «В отношениях он был строгим и походил манерами на гопника. Он даже запрещал мне видеться с друзьями почему-то», — отметила школьница. Антон учился в 149-й школе Екатеринбурга, Алена — в 122-й. По словам близкой подруги погибшей, они начали встречаться три месяца назад. Об убийстве школьницы и ее мамы стало известно утром. По одной из версий, к гибели свердловчанок причастен 16-летний подросток. Якобы он убил подругу из ревности к старшему брату, а маму — чтобы замаскировать первое убийство. После этого он украл банковскую карту убитой женщины, снял 20 тысяч рублей и пошел гулять с другом, которому рассказал о случившемся. Тот, в свою очередь, сообщил информацию брату, который и вызвал силовиков. Затем парня задержали, он дал признательные показания. Также его возили на место преступления для следственного эксперимента. Ему вменяют ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Подробнее о громком деле — в сюжете URA.RU.