Подруга рассказала о подозреваемом в двойном убийстве школьнике из Екатеринбурга

Свердловчанин, подозреваемый в убийстве, запрещал школьнице общаться с друзьями
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Федеральный тренировочный экзамен в школе №200 - ЕГЭ по обществознанию и английскому языку. Екатеринбург , класс, школьники, школьница
В Екатеринбурге нашли мертвой 14-летнюю школьницу (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге

Подозреваемый в убийстве 14-летней школьницы и ее матери в Екатеринбурге 16-летний Антон (имя изменено) был строгим и запрещал бывшей девушке Алене (имя изменено, ей сейчас 14 лет) общаться с друзьями. В разговоре с корреспондентом URA.RU она рассказала, что они встречались с пятого класса.

Они познакомились в детстве, Антон вместе с мамой пришел в гости к Алене. Она не смогла вспомнить, в какой день это было. По словам Алены, с Антоном они лишь один раз ходили гулять (это было в июле). Большую часть времени они переписывались в мессенджерах.

Их общение прервалось, когда парень остался без сим-карты. «В отношениях он был строгим и походил манерами на гопника. Он даже запрещал мне видеться с друзьями почему-то», — отметила школьница.

Антон учился в 149-й школе Екатеринбурга, Алена — в 122-й. По словам близкой подруги погибшей, они начали встречаться три месяца назад.

Новость по теме
В Екатеринбурге школьница перед смертью пела песню про наркотики. Видео

Об убийстве школьницы и ее мамы стало известно утром. По одной из версий, к гибели свердловчанок причастен 16-летний подросток. Якобы он убил подругу из ревности к старшему брату, а маму — чтобы замаскировать первое убийство.

После этого он украл банковскую карту убитой женщины, снял 20 тысяч рублей и пошел гулять с другом, которому рассказал о случившемся. Тот, в свою очередь, сообщил информацию брату, который и вызвал силовиков. Затем парня задержали, он дал признательные показания. Также его возили на место преступления для следственного эксперимента. Ему вменяют ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Подробнее о громком деле — в сюжете URA.RU.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Подозреваемый в убийстве 14-летней школьницы и ее матери в Екатеринбурге 16-летний Антон (имя изменено) был строгим и запрещал бывшей девушке Алене (имя изменено, ей сейчас 14 лет) общаться с друзьями. В разговоре с корреспондентом URA.RU она рассказала, что они встречались с пятого класса. Они познакомились в детстве, Антон вместе с мамой пришел в гости к Алене. Она не смогла вспомнить, в какой день это было. По словам Алены, с Антоном они лишь один раз ходили гулять (это было в июле). Большую часть времени они переписывались в мессенджерах. Их общение прервалось, когда парень остался без сим-карты. «В отношениях он был строгим и походил манерами на гопника. Он даже запрещал мне видеться с друзьями почему-то», — отметила школьница. Антон учился в 149-й школе Екатеринбурга, Алена — в 122-й. По словам близкой подруги погибшей, они начали встречаться три месяца назад. Об убийстве школьницы и ее мамы стало известно утром. По одной из версий, к гибели свердловчанок причастен 16-летний подросток. Якобы он убил подругу из ревности к старшему брату, а маму — чтобы замаскировать первое убийство. После этого он украл банковскую карту убитой женщины, снял 20 тысяч рублей и пошел гулять с другом, которому рассказал о случившемся. Тот, в свою очередь, сообщил информацию брату, который и вызвал силовиков. Затем парня задержали, он дал признательные показания. Также его возили на место преступления для следственного эксперимента. Ему вменяют ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Подробнее о громком деле — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...