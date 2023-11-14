Что известно о школьнике, подозреваемом в двойном убийстве в Екатеринбурге

16-летний екатеринбургский школьник зарезал свою подругу и ее маму
новость из сюжетаШкольник зарезал свою подругу в Екатеринбурге
В Екатеринбурге 16-летний ученик школы №149 зарезал свою 14-летнюю подругу. Чтобы скрыть убийство, юноша зарезал маму несовершеннолетней. Редакция URA.RU собрала всю информацию об инцидент, который произошел 13 ноября в Железнодорожном районе города.
- Юноша зарезал свою подругу во время ссоры. Позже силовики задержали молодого человека. Школьник дал признательные показания.
- После убийства 14-летней подруги 16-летний подросток зарезал ее мать, чтобы скрыть первое преступление. Погибшей женщине было 62 года. После двойного убийства юноша украл банковскую карточку убитой женщины, чтобы снять с нее деньги.
- Несовершеннолетний убил свою 14-летнюю подругу заподозрив, ее в измене. Юноша трижды ударил ее в спину и шею. Девочка скончалась на месте от кровопотери.
- После убийства женщины и ее дочери было заведено уголовное дело. Следователи допрашивают подозреваемого. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
- Подросток убил девушку из-за ревности к своему старшему брату. Он увидел его курящим из окна квартиры подруги, когда проходил мимо.
- Школьник, которого подозревают в убийстве подруги и ее матери, оставил «ВКонтакте» страшное послание. На его станице опубликован статус с угрозой мести.
- Подростка могут отправить в психиатрическую больницу перед тем, как назначат наказание. Предполагается, что он пробудет в медучреждении 30 дней.
- Школьник, убивший 14-летнюю подругу и ее маму на Сортировке, имел проблемы с учебой. Он был второгодником.
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