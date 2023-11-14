Курганцев перестали записывать на прием к врачам эндокринологического центра

В эндокринологический центр нельзя записаться без направления терапевта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганцев перестали записывать на прием к специалистам областного эндокринологического центра. Об этом URA.RU рассказали сами пациенты, жалобы курганцы пишут и в медицинских чатах.

«С некоторых пор почему-то невозможно записаться на прием к эндокринологу в областной эндокринологический центр. Направляют к эндокринологу в поликлинику, а там ждать очередь», — рассказала пациентка. Другой пациент с диабетом не смог записаться в центр в течение трех месяцев.

В депздраве Курганской области URA.RU ответили, что диспансерное наблюдение пациентов эндокринологического профиля осуществляется по месту жительства. «В соответствии с положением об оказании медицинской помощи пациентам эндокринологического профиля эндокринологический центр оказывает консультативную помощь. Консультация осуществляется по направлению врача-терапевта участкового по месту жительства», — говорится в ответе ведомства на запрос.

Руководитель диабетического сообщества Курганской области Наталья Медведева уточнила, что в Курганский эндокринологический центр записывают только по направлению врача-терапевта. Жителям областного центра такие направления практически не выдают, так как во многих медицинских учреждениях (в поликлиниках) есть эндокринологи. По собственному желанию пациенты попасть в центр не могут.

Ранее URA.RU писало, что Курганская область получит 100 млн рублей на борьбу с диабетом. Деньги из федерального бюджета направят на оснащение оборудованием эндокринологического центра и сельских больниц.