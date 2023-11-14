Курганцев перестали записывать на прием к врачам эндокринологического центра

© Служба новостей «URA.RU»
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В эндокринологический центр нельзя записаться без направления терапевта Фото:

Курганцев перестали записывать на прием к специалистам областного эндокринологического центра. Об этом URA.RU рассказали сами пациенты, жалобы курганцы пишут и в медицинских чатах.

«С некоторых пор почему-то невозможно записаться на прием к эндокринологу в областной эндокринологический центр. Направляют к эндокринологу в поликлинику, а там ждать очередь», — рассказала пациентка. Другой пациент с диабетом не смог записаться в центр в течение трех месяцев.

В депздраве Курганской области URA.RU ответили, что диспансерное наблюдение пациентов эндокринологического профиля осуществляется по месту жительства. «В соответствии с положением об оказании медицинской помощи пациентам эндокринологического профиля эндокринологический центр оказывает консультативную помощь. Консультация осуществляется по направлению врача-терапевта участкового по месту жительства», — говорится в ответе ведомства на запрос.

Руководитель диабетического сообщества Курганской области Наталья Медведева уточнила, что в Курганский эндокринологический центр записывают только по направлению врача-терапевта. Жителям областного центра такие направления практически не выдают, так как во многих медицинских учреждениях (в поликлиниках) есть эндокринологи. По собственному желанию пациенты попасть в центр не могут.

Ранее URA.RU писало, что Курганская область получит 100 млн рублей на борьбу с диабетом. Деньги из федерального бюджета направят на оснащение оборудованием эндокринологического центра и сельских больниц.

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Курганцев перестали записывать на прием к специалистам областного эндокринологического центра. Об этом URA.RU рассказали сами пациенты, жалобы курганцы пишут и в медицинских чатах. «С некоторых пор почему-то невозможно записаться на прием к эндокринологу в областной эндокринологический центр. Направляют к эндокринологу в поликлинику, а там ждать очередь», — рассказала пациентка. Другой пациент с диабетом не смог записаться в центр в течение трех месяцев. В депздраве Курганской области URA.RU ответили, что диспансерное наблюдение пациентов эндокринологического профиля осуществляется по месту жительства. «В соответствии с положением об оказании медицинской помощи пациентам эндокринологического профиля эндокринологический центр оказывает консультативную помощь. Консультация осуществляется по направлению врача-терапевта участкового по месту жительства», — говорится в ответе ведомства на запрос. Руководитель диабетического сообщества Курганской области Наталья Медведева уточнила, что в Курганский эндокринологический центр записывают только по направлению врача-терапевта. Жителям областного центра такие направления практически не выдают, так как во многих медицинских учреждениях (в поликлиниках) есть эндокринологи. По собственному желанию пациенты попасть в центр не могут. Ранее URA.RU писало, что Курганская область получит 100 млн рублей на борьбу с диабетом. Деньги из федерального бюджета направят на оснащение оборудованием эндокринологического центра и сельских больниц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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