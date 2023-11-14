В Тюмени объявили штормовое предупреждение

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Город в снегу. Курган, снегопад, ветер, пурга, снег в городе, женщина с зонтом
Тюменцев ждут мокрый снег и ветер Фото:

В Тюменской области до 14:00 16 ноября будет наблюдаться ветер с порывами до 16 метров в секунду, а ночью прогнозируются отложения мокрого снега, что считается потенциально опасной погодой. Информация представлена на сайте тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

«Тюменская область, предупреждение о потенциально опасной погоде. Ветер, период — до 14:00 16 ноября. Местами порывы до 16 м/с», — говорится в сообщении синоптиков.

Метеорологи также прогнозируют гололед и отложения мокрого снега до 08:00 15 ноября. Пешеходов и водителей просят быть осторожными.

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В Тюменской области до 14:00 16 ноября будет наблюдаться ветер с порывами до 16 метров в секунду, а ночью прогнозируются отложения мокрого снега, что считается потенциально опасной погодой. Информация представлена на сайте тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии. «Тюменская область, предупреждение о потенциально опасной погоде. Ветер, период — до 14:00 16 ноября. Местами порывы до 16 м/с», — говорится в сообщении синоптиков. Метеорологи также прогнозируют гололед и отложения мокрого снега до 08:00 15 ноября. Пешеходов и водителей просят быть осторожными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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