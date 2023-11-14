В Тюмени объявили штормовое предупреждение

Тюменцев ждут мокрый снег и ветер
В Тюменской области до 14:00 16 ноября будет наблюдаться ветер с порывами до 16 метров в секунду, а ночью прогнозируются отложения мокрого снега, что считается потенциально опасной погодой. Информация представлена на сайте тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.
«Тюменская область, предупреждение о потенциально опасной погоде. Ветер, период — до 14:00 16 ноября. Местами порывы до 16 м/с», — говорится в сообщении синоптиков.
Метеорологи также прогнозируют гололед и отложения мокрого снега до 08:00 15 ноября. Пешеходов и водителей просят быть осторожными.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!