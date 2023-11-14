Курганские единороссы разыграют 1,5 млн рублей ради подготовки к выборам

Курганская ЕР разыграет 1,5 млн рублей в преддверии Дня Конституции РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области партия «Единая Россия» разыграет среди жителей 1,5 миллиона рублей в рамках конкурса «30 лет Конституции России — проверь себя!», который запущен перед президентскими выборами 2024 года. Об этом сообщает администрация города Кургана. Для этого необходимо будет пройти тестирование и попасть в десятку лучших по его итогам.

«Принять участие в конкурсе „30 лет Конституции России — проверь себя!“ можно до 25 ноября. Призовой фонд проекта составляет 1,5 млн рублей. По итогам тестирования будут награждены 10 победителей», — говорится в telegram-канале мэрии города.

Участниками конкурса могут стать только совершеннолетние граждане РФ. Тестирование будет включать в себя 10 вопросов по Конституции России. Пройти тест необходимо будет в течение десяти минут. После прохождения тестирования все участники получат сертификаты на электронную почту. Результаты конкурса будут озвучены 30 ноября.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области ЕР не получается выполнить план по партийному проекту. По данным инсайдеров, реготделение займется розыгрышем подарков, чтобы выйти из «оранжевой зоны». Также источники агентства утверждали, что для достижения плана курганской ЕР необходимо привлечь к тестированию по Конституции РФ около 200 тысяч человек.