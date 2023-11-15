15 ноября 2023

В Тобольске решили, как будут выглядеть главные елки города. Фото

Администрация Тобольска показала эскизы главных новогодних елок города
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новогоднее оформление. Тюмень, елка, новогодние украшения, новогодняя елка, гирлянды, новый год, новогоднее оформление
Траты на новогоднее украшение Тобольска останутся в рамках прошлогодних цифр, сообщил мэр Максим Афанасьев Фото:

В Тобольске выбрали эскизы для трех главных новогодних елок, которые разместят в городе. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Три большие новогодние елки установят в Тобольске — на Красной площади, Пятницком катке и в Александровском саду. Все желающие могут ознакомиться с эскизами, выбранными для их украшений», — говорится в сообщении.

Глава Тобольска Максим Афанасьев пояснил, что в этом году на украшение елок потратят те же суммы, что и в прошлом. «Ждем бизнес в городских новогодних мероприятиях. Уже есть первые желающие организовать на своей территории активности. Также будем строить снежный город все вместе, с семьями, трудовыми коллективами», — добавил Афанасьев.

Сообщается, что в праздничные дни в Тобольске пройдут благотворительный концерт в поддержку участников специальной военной операции и акция «Елка желаний». Ранее URA.RU рассказало о том, какие траты предстоят тобольской администрации в преддверии новогодних праздников.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тобольске выбрали эскизы для трех главных новогодних елок, которые разместят в городе. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Три большие новогодние елки установят в Тобольске — на Красной площади, Пятницком катке и в Александровском саду. Все желающие могут ознакомиться с эскизами, выбранными для их украшений», — говорится в сообщении. Глава Тобольска Максим Афанасьев пояснил, что в этом году на украшение елок потратят те же суммы, что и в прошлом. «Ждем бизнес в городских новогодних мероприятиях. Уже есть первые желающие организовать на своей территории активности. Также будем строить снежный город все вместе, с семьями, трудовыми коллективами», — добавил Афанасьев. Сообщается, что в праздничные дни в Тобольске пройдут благотворительный концерт в поддержку участников специальной военной операции и акция «Елка желаний». Ранее URA.RU рассказало о том, какие траты предстоят тобольской администрации в преддверии новогодних праздников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...