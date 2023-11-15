В Тобольске выбрали эскизы для трех главных новогодних елок, которые разместят в городе. Об этом в telegram-канале сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«Три большие новогодние елки установят в Тобольске — на Красной площади, Пятницком катке и в Александровском саду. Все желающие могут ознакомиться с эскизами, выбранными для их украшений», — говорится в сообщении.
Глава Тобольска Максим Афанасьев пояснил, что в этом году на украшение елок потратят те же суммы, что и в прошлом. «Ждем бизнес в городских новогодних мероприятиях. Уже есть первые желающие организовать на своей территории активности. Также будем строить снежный город все вместе, с семьями, трудовыми коллективами», — добавил Афанасьев.
Сообщается, что в праздничные дни в Тобольске пройдут благотворительный концерт в поддержку участников специальной военной операции и акция «Елка желаний». Ранее URA.RU рассказало о том, какие траты предстоят тобольской администрации в преддверии новогодних праздников.
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