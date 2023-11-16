Жители дома в Астрахани не заметили обрушения

Очевидец: жители дома в Астрахани спутали обрушение с шумом от разгрузки щебня

17 ноября 2023 в 00:29 Размер текста - 17 +

Жители подъездов, соседствующих тем, что обвалились в пятиэтажном доме в Астрахани вечером 16 октября, не заметили обрушения. Им казалось, что за окном грузовик разгружал щебень, рассказала в беседе с URA.RU сестра одного из жителей дома, в котором произошел инцидент. «Все приехали с работы, все семьи дома были, сидели, ужинали. По словам брата, в стороне первого подъезда прозвучал такой шум, будто КАМАЗ щебенку во дворе высыпает. Сейчас холодно же — окна у всех закрыты, никто не заметил ничего подозрительного. Затем стук в дверь — там МЧС, полиция, сообщают, что дом обрушился, нужно эвакуироваться. Вот они ребенка схватили, быстро оделись и кто в чем был убежали. Там получается два подъезда рухнуло», — рассказала женщина. По ее словам, это был не единственный проблемный дом в Астрахани. «У нас в Астрахани все дома в трещинах. У меня у матери дом вовсе раскалывается пополам. И никто не шевелится уже несколько лет», — пожаловалась она. В Астрахани частично обрушился пятиэтажный жилой дом вечером 16 октября. Известно об одном погибшем, а также нескольких людях, числящихся пропавшими без вести. Часть астраханцев массово начали жаловаться на проблемное жилье после этого инцидента. Местный блогер Григорий Галямов в беседе с URA.RU допустил, что еще нескольким домам в Астрахани грозит обрушение. Он посетовал, что в городе имеется проблема с канализацией, а также множество домов находится в опасном состоянии. По данным СК, предварительной причиной обрушения могли стать несанкционированные ремонтные работы.