В Кургане появился новый миллиардер

Курганская фирма «Исеть 45» получила выручку в полтриллиона рублей

Фирма «Исеть 45» получила за 2022 год выручку в 572 млрд рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Фирма «Исеть 45», которой владеет курганец Михаил Авраамов, получила 572 миллиарда рублей выручки за 2022 год. Об этом говорится в финансовой документации.

«Выручка ООО „Исеть 45“ за 2022 год: 572 млрд 274 млн 83 тысячи рублей. Чистая прибыль организации составила 6 млрд 222 млн 926 тысяч рублей», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. Владелец бизнеса Авраамов стал новым курганским миллиардером.

По данным СБИС, микропредприятие «Исеть 45» зарегистрировано в июне 2021 года в одной из квартир в доме №69 на улице Коли Мяготина в Кургане. Согласно данным СБИС, компания занимается оптовой торговлей продуктами питания и напитками. В ООО «Исеть 45» работают 28 сотрудников. Кроме того, Авраамов владеет ТД «Исеть 45» (открыто в январе 2017 года), является совладельцем ООО «Курганмолтранс» (открыто в апреле 2023 года) и ООО «Реф Транс Груз» (действует с мая 2021 года).

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Исеть 45» по теме публикации. Ответ ожидается.

В Кургане самыми известными миллиардерами являются Дмитрий Ильтяков и Олег Колташов. Они как депутаты региональной областной думы публиковали декларации о доходах в 2020 году. Колташов отчитался о доходе в 1,17 млрд рублей за 2019 год, а Ильтяков задекларировал доход в 1,67 млрд рублей за 2019 год.