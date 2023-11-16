Губернатор Моор выступит с важным обращением

Губернатор Тюменской области Александр Моор 22 ноября выступит с обращением к депутатам областной думы и жителям региона. Об этом сообщает информационный центр правительства.
«Александр Моор выступит с посланием Тюменской областной думе о положении дел в регионе. Обращение к парламентариям и жителям региона состоится на заседании облдумы седьмого созыва 22 ноября», — говорится в сообщении.
На 29 ноября у губернатора Моора запланирована прямая линия, в рамках которой глава региона ответит на вопросы жителей. Вопросы губернатору Тюменской области можно задать в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», либо позвонив на телефонный номер 122.
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