16 ноября 2023

Губернатор Моор выступит с важным обращением

Губернатор Моор выступит с посланием к депутатам 22 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инаугурация Александра Моора. Тюмень, моор александр
Обращение губернатора запланировано на 22 ноября Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор 22 ноября выступит с обращением к депутатам областной думы и жителям региона. Об этом сообщает информационный центр правительства.

«Александр Моор выступит с посланием Тюменской областной думе о положении дел в регионе. Обращение к парламентариям и жителям региона состоится на заседании облдумы седьмого созыва 22 ноября», — говорится в сообщении.

На 29 ноября у губернатора Моора запланирована прямая линия, в рамках которой глава региона ответит на вопросы жителей. Вопросы губернатору Тюменской области можно задать в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», либо позвонив на телефонный номер 122.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Тюменской области Александр Моор 22 ноября выступит с обращением к депутатам областной думы и жителям региона. Об этом сообщает информационный центр правительства. «Александр Моор выступит с посланием Тюменской областной думе о положении дел в регионе. Обращение к парламентариям и жителям региона состоится на заседании облдумы седьмого созыва 22 ноября», — говорится в сообщении. На 29 ноября у губернатора Моора запланирована прямая линия, в рамках которой глава региона ответит на вопросы жителей. Вопросы губернатору Тюменской области можно задать в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», либо позвонив на телефонный номер 122.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...