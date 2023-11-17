17 ноября 2023

В Кургане перекресток Калинина — Садовая открыли раньше срока

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие дороги по улице Бурова-Петрова. Курган, знак, проезд открыт, ремонт, дорога
Движение на перекрестке перекрывали из-за ремонта коллектора Фото:

В Кургане открыли для движения автотранспорта перекресток улиц Калинина — Садовая в микрорайоне Северный. Работы на коллекторе, из-за которых вводилось ограничение, удалось закончить раньше, рассказали в АО «Водный союз».

«Перекресток улиц Калинина-Садовая открыт для движения. Бригады „Водного Союза“ досрочно завершили ремонтные работы на коллекторе диаметром 700 мм в микрорайоне Серверный», — указано в telegram-канале компании.

Перекресток перекрывали из-за капитального ремонта напорного коллектора. Ограничение ввели 17 октября, а потом продлили до 10 декабря.

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В Кургане открыли для движения автотранспорта перекресток улиц Калинина — Садовая в микрорайоне Северный. Работы на коллекторе, из-за которых вводилось ограничение, удалось закончить раньше, рассказали в АО «Водный союз». «Перекресток улиц Калинина-Садовая открыт для движения. Бригады „Водного Союза“ досрочно завершили ремонтные работы на коллекторе диаметром 700 мм в микрорайоне Серверный», — указано в telegram-канале компании. Перекресток перекрывали из-за капитального ремонта напорного коллектора. Ограничение ввели 17 октября, а потом продлили до 10 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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