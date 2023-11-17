В Кургане перекресток Калинина — Садовая открыли раньше срока

Движение на перекрестке перекрывали из-за ремонта коллектора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане открыли для движения автотранспорта перекресток улиц Калинина — Садовая в микрорайоне Северный. Работы на коллекторе, из-за которых вводилось ограничение, удалось закончить раньше, рассказали в АО «Водный союз».

«Перекресток улиц Калинина-Садовая открыт для движения. Бригады „Водного Союза“ досрочно завершили ремонтные работы на коллекторе диаметром 700 мм в микрорайоне Серверный», — указано в telegram-канале компании.

Перекресток перекрывали из-за капитального ремонта напорного коллектора. Ограничение ввели 17 октября, а потом продлили до 10 декабря.