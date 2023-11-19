19 ноября 2023
18 ноября 2023
17 ноября 2023

Тюменские заключенные устроили погром и пожар в изоляторе

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, заключенные, окна, колония, тюрьма, решетка, следственный изолятор, решетки на окнах
Сотрудникам полиции удалось поймать дебоширов Фото:

В Тобольске (Тюменская область) в изоляторе временного содержания пять заключенных устроили погром и подожгли мусор. Один из них порезал себя заточкой по шее, его госпитализировали. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Пять арестованных за кражу, изнасилование, разбой и грабеж мужчин на прошлой неделе этапировали из СИЗО № 1 в изолятор временного содержания в Тобольске. <…> Вчера вечером арестанты разбили камеру видеонаблюдения и лампу, а затем свернули умывальник и подожгли мусор. Увидев дым, дежурные изолятора начали его тушить через окно передачи пищи, дверь подозреваемые удерживали и открыть не давали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудникам полиции удалось поймать дебоширов. Теперь мужчинам грозят новые уголовные дела.

Агентство URA.RU направило запрос в УФСИН по Тюменской области и департамент здравоохранения. Ответы на них ожидаются.

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В Тобольске (Тюменская область) в изоляторе временного содержания пять заключенных устроили погром и подожгли мусор. Один из них порезал себя заточкой по шее, его госпитализировали. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Пять арестованных за кражу, изнасилование, разбой и грабеж мужчин на прошлой неделе этапировали из СИЗО № 1 в изолятор временного содержания в Тобольске. <…> Вчера вечером арестанты разбили камеру видеонаблюдения и лампу, а затем свернули умывальник и подожгли мусор. Увидев дым, дежурные изолятора начали его тушить через окно передачи пищи, дверь подозреваемые удерживали и открыть не давали», — говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудникам полиции удалось поймать дебоширов. Теперь мужчинам грозят новые уголовные дела. Агентство URA.RU направило запрос в УФСИН по Тюменской области и департамент здравоохранения. Ответы на них ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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