19 ноября 2023

Экс-руководителю Ишимского отделения КПРФ предложили новую работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол КПРФ по принятию поправок к Конституции РФ. Москва, газета, правда, кпрф, коммунисты
Ишимская организация КПРФ в кризисе после выхода ряда активистов из партии Фото:

Экс-руководитель Ишимского городского отделения КПРФ Сергей Наумочкин займется работой патриотической направленности в городском совете ветеранов. Активисту предложили должность после того, как он снял с себя обязанности первого секретаря горкома КПРФ и вышел из партии. Об этом URA.RU рассказал сам Наумочкин.

«Мне предложили не сидеть дома на диване, а заняться патриотической работой в совете ветеранов Ишима. Я уже встречался с руководством совета и активом. Сейчас в ветеранскую организацию входит 80 первичных отделений, более 300 человек. Буду помогать, организационный опыт у меня есть», — рассказал Наумочкин.

Ранее он написал заявление о выходе из КПРФ, вслед за ним из городского отделения вышли 20 человек, состоявших на учете. Причиной массового выхода из партии ветераны-активисты назвали неадекватную критику их работы со стороны руководителя областной организации КПРФ и руководителя фракции в облдуме Тамары Казанцевой.

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Экс-руководитель Ишимского городского отделения КПРФ Сергей Наумочкин займется работой патриотической направленности в городском совете ветеранов. Активисту предложили должность после того, как он снял с себя обязанности первого секретаря горкома КПРФ и вышел из партии. Об этом URA.RU рассказал сам Наумочкин. «Мне предложили не сидеть дома на диване, а заняться патриотической работой в совете ветеранов Ишима. Я уже встречался с руководством совета и активом. Сейчас в ветеранскую организацию входит 80 первичных отделений, более 300 человек. Буду помогать, организационный опыт у меня есть», — рассказал Наумочкин. Ранее он написал заявление о выходе из КПРФ, вслед за ним из городского отделения вышли 20 человек, состоявших на учете. Причиной массового выхода из партии ветераны-активисты назвали неадекватную критику их работы со стороны руководителя областной организации КПРФ и руководителя фракции в облдуме Тамары Казанцевой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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