Экс-руководителю Ишимского отделения КПРФ предложили новую работу

20 ноября 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Ишимская организация КПРФ в кризисе после выхода ряда активистов из партии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экс-руководитель Ишимского городского отделения КПРФ Сергей Наумочкин займется работой патриотической направленности в городском совете ветеранов. Активисту предложили должность после того, как он снял с себя обязанности первого секретаря горкома КПРФ и вышел из партии. Об этом URA.RU рассказал сам Наумочкин. «Мне предложили не сидеть дома на диване, а заняться патриотической работой в совете ветеранов Ишима. Я уже встречался с руководством совета и активом. Сейчас в ветеранскую организацию входит 80 первичных отделений, более 300 человек. Буду помогать, организационный опыт у меня есть», — рассказал Наумочкин. Ранее он написал заявление о выходе из КПРФ, вслед за ним из городского отделения вышли 20 человек, состоявших на учете. Причиной массового выхода из партии ветераны-активисты назвали неадекватную критику их работы со стороны руководителя областной организации КПРФ и руководителя фракции в облдуме Тамары Казанцевой.

Экс-руководитель Ишимского городского отделения КПРФ Сергей Наумочкин займется работой патриотической направленности в городском совете ветеранов. Активисту предложили должность после того, как он снял с себя обязанности первого секретаря горкома КПРФ и вышел из партии. Об этом URA.RU рассказал сам Наумочкин. «Мне предложили не сидеть дома на диване, а заняться патриотической работой в совете ветеранов Ишима. Я уже встречался с руководством совета и активом. Сейчас в ветеранскую организацию входит 80 первичных отделений, более 300 человек. Буду помогать, организационный опыт у меня есть», — рассказал Наумочкин. Ранее он написал заявление о выходе из КПРФ, вслед за ним из городского отделения вышли 20 человек, состоявших на учете. Причиной массового выхода из партии ветераны-активисты назвали неадекватную критику их работы со стороны руководителя областной организации КПРФ и руководителя фракции в облдуме Тамары Казанцевой.