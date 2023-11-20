20 ноября 2023

Тюменские сотрудники Wildberries «прокляли» черную пятницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Ну ПВЗ сотрудники не успевают выдавать заказы Фото:

Тюменские сотрудники Wildberries из-за ажиотажа, вызванного черной пятницей, не справляются с работой и путают заказы клиентов. Об этом URA.RU сообщили читатели, обратившиеся в агентство.

«На пункте была большая очередь. Сотрудник еле успевал выдавать товар. В какой-то момент подошел ребенок, который после примерки товара хотел его забрать, но работник в запаре пробил товар как на возврат. Когда подросток стал возмущаться, сотрудник сказал, что уже оформил посылку на отказ и забрать ее уже нельзя. В очереди все стали защищать мальчика, а менеджер вспылил и сказал, что это все из-за „дурацкой“ черной пятницы», — сообщила собеседница агентства.

Затем, как утверждает тюменка, на помощь менеджеру пришли еще два сотрудника. Но очередь все равно медленно двигалась, потому что люди забирали товар коробками, которые потом вскрывали и перепроверяли.

Агентство направило запрос в компанию Wildberries. Ответ на него ожидается.

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Тюменские сотрудники Wildberries из-за ажиотажа, вызванного черной пятницей, не справляются с работой и путают заказы клиентов. Об этом URA.RU сообщили читатели, обратившиеся в агентство. «На пункте была большая очередь. Сотрудник еле успевал выдавать товар. В какой-то момент подошел ребенок, который после примерки товара хотел его забрать, но работник в запаре пробил товар как на возврат. Когда подросток стал возмущаться, сотрудник сказал, что уже оформил посылку на отказ и забрать ее уже нельзя. В очереди все стали защищать мальчика, а менеджер вспылил и сказал, что это все из-за „дурацкой“ черной пятницы», — сообщила собеседница агентства. Затем, как утверждает тюменка, на помощь менеджеру пришли еще два сотрудника. Но очередь все равно медленно двигалась, потому что люди забирали товар коробками, которые потом вскрывали и перепроверяли. Агентство направило запрос в компанию Wildberries. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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